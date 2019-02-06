Keşan'da 14 kumar makinesi ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından bazı işyerlerinde yapılan denetimde yurda sokulması ve imalatı yasak olan 14 kumar makinesi ele geçirildi.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri çalışma sonucu 7 işyerinde yurda sokulması ve imalatı yasak olan 'paramatik' ile 'sigaramatik' olarak tabir edilen 14 kumar makinesi ele geçirdi. Kumar makinelerine el konulurken, 6 işletmeci hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama', 1 işletmeci hakkında ise '1072 sayılı rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun alet ve makineleri hakkında kanuna muhalefet' suçlarından adli soruşturma başlatıldı.
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