Keşan'da 24 kaçak yakalandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan iki araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen Afganistan ve Pakistan uyruklu 24 kaçak yakalandı.

Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Keşan- İpsala karayolu üzerinde durumundan şüphelendikleri H.A. yönetimindeki 35 AE 0515 plakalı hafif ticari araç ve Y.E. yönetimindeki 34 NT 4745 plakalı otomobili durdurdu. Araçlarda yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 24 kaçak yakalandı. Aynı zamanda organizatör oldukları değerlendirilen 2'si sürücü, 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçaklar ve şüpheliler, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. H.A., Y.E. ve M.C.A.'nın sorgularının sürdüğü bildirildi.

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