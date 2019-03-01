Keşan'da 4 kumar makinesi ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından bir işyerine yapılan denetimde, yurda sokulması ve imalatı yasak olan 4 kumar makinesi ele geçirildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri çalışma sonucu bir işyerinde yurda sokulması ve imalatı yasak olan 'paramatik' ile 'sigaramatik' olarak tabir edilen 4 kumar makinesi ele geçirdi. Kumar makinelerine el konuldu. Emniyette ifadesi alınan işletmeci E.S. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan işlem başlatılırken, 1386 TL idari para cezası kesildi. E.S. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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