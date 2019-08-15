Keşan'da 40 kaçak göçmen yakalandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan kapalı kasa kamyonette yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 40 kaçak göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keşan-Malkara karayolu üzerinde yaptığı uygulamada T.K. yönetimindeki kapalı kasa kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen Afganistan ve İran uyruklu 40 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü T.K. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçaklar ise Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI



