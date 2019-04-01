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Keşan'da 7 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2019 16:16 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince sürücüsü durdurulan araçta, yasa dışı yollardan Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen Pakistanlı 7 kaçak göçmen yakalandı.

Keşan'da 7 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince sürücüsü durdurulan araçta, yasa dışı yollardan Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen Pakistanlı 7 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan sürücü ve organizatörlük şüphelisi M.B. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Keşan- İpsala yolunda yapılan denetimlerde, şüphe üzerine M.B. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen Pakistan uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü ve organizatörlük şüphelisi M.B. de gözaltına alındı. Araçta ise 1 lastik bot, 2 kürek ve 1 pompa ele geçirildi.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen M.B. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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Keşan'da 7 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

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