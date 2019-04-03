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Keşan'da CHP itirazı etti, sandıktan yine AK Parti çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2019 09:45 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde CHP tarafından İlçe Seçim Kurulu'na yapılan itirazın ardından oyların yeniden sayılması sonucu sandıktan yine AK Parti'li Mustafa Helvacıoğlu çıktı, 11 olan fark 23'e yükseldi.

Keşan'da CHP itirazı etti, sandıktan yine AK Parti çıktı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde CHP tarafından İlçe Seçim Kurulu'na yapılan itirazın ardından oyların yeniden sayılması sonucu sandıktan yine AK Parti'li Mustafa Helvacıoğlu çıktı, 11 olan fark 23'e yükseldi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, Keşan'da AK Parti'li aday Mustafa Helvacıoğlu 18 bin 414, CHP'li aday Şenol Yalı ise 18 bin 403 oy aldı. Belediye başkanlığını 11 oy farkla AK Parti'li Mustafa Helvacıoğlu'nun kazanmasının ardından CHP, İlçe Seçim Kurulu'na 36 sayfalık itiraz dilekçesi verdi. İtirazın kabul edilmesinin ardından oylar yeniden sayıldı. Sabah saatlerinde tamamlanan sayımın ardından İlçe Seçim Kurulu'nca yapılan açıklamada, AK Parti'nin 11 oy farkının 23'e yükseldiği bildirildi.
AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "11 oy ile kazandığımız Keşan Belediye Başkanlığı sonucuna CHP itiraz etti. Geçersiz oylar tekrar sayıldı. Seçimi 23 oyla kazandık. Hayırlı olsun Keşan. Hep kazanan Keşan olsun dedik. Hangi siyasi görüşten olursanız olun, emin olun ki kazanan Keşan oldu. Tüm Keşanlı hemşehrilerime şükranlarımı iletiyorum. Artık zaman birlik zamanı. Çalışma zamanı. Yapacak çok iş, girecek çok gönül var" dedi.

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