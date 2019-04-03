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Keşan'da CHP itirazı etti, sandıktan yine AK Parti çıktı(2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2019 16:59 | Son Güncelleme

CHP İL SEÇİM KURULU'NA İTİRAZ ETTİ CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Keşan ilçesinde itiraz üzerine yeniden yapılan oy sayımlarında AK Parti adayı Mustafa Helvacıoğlu'nun 23 oy farkla resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığına seçilmesine, İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunduklarını söyledi.  Pekcanlı, yeniden sayım esnasında tüm geçersiz oyların sayılması gerektiğini, seçim sonucunun kendi lehlerine değişeceğine inandıkları için ikinci kez itiraz edeceklerini söyledi.

Keşan'da CHP itirazı etti, sandıktan yine AK Parti çıktı(2)

CHP İL SEÇİM KURULU'NA İTİRAZ ETTİ
CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Keşan ilçesinde itiraz üzerine yeniden yapılan oy sayımlarında AK Parti adayı Mustafa Helvacıoğlu'nun 23 oy farkla resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığına seçilmesine, İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunduklarını söyledi.
Pekcanlı, yeniden sayım esnasında tüm geçersiz oyların sayılması gerektiğini, seçim sonucunun kendi lehlerine değişeceğine inandıkları için ikinci kez itiraz edeceklerini söyledi. Pekcanlı, "Geçersiz oylarla ilgili bazı sandıkların oylarını saydılar, fark 11'den 23'e çıktı. Biz de diyoruz ki bütün geçersiz oyları sayalım. Biz bunu talep ettik. Şaibeli birçok olay var, somut olan ve yazılı olarak il seçim kuruluna verilecek bir tanesini söyleyeyim; bir sandıkta 6 tane oy pusulası kayıp. Biz bu sandığın komple seçim sonucunu etkileyeceğini bildiğimiz için iptalini istiyoruz. Bunun gibi haklı olduğumuz sebepler var, ben size sadece 1-2 tanesini söyledim" dedi.
Pekcanlı, konuyu YSK'ya kadar götürmekte kararlı olduklarını ifade ederek, "İl Seçim Kurulu'na itirazımı yaptık. Bunu YSK'ya kadar götüreceğiz. Yani sonuna kadar bu haklı mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz bu yeniden sayımlarda, bu rakamın değişeceğine inandığımız için itiraz ediyoruz. Doğru neyse o, AK Parti ise Ak Parti'ye yazılır. Ama tamamının sayılmasını istiyoruz. Demek ki burada yanlış yazılan şeyler var ki fark 11'den 23'e çıktı. Biz doğru olan olsun diyoruz, olay bu" diye konuştu.

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Keşan'da CHP itirazı etti, sandıktan yine AK Parti çıktı(2)

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