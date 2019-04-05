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Keşan'da CHP'nin, İl Seçim Kurulu'na itirazı reddedildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2019 14:23 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde CHP, İl Seçim Kurulu'na başvurarak tüm geçersiz oyların yeniden sayılmasını talep etti.

Keşan'da CHP'nin, İl Seçim Kurulu'na itirazı reddedildi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde CHP, İl Seçim Kurulu'na başvurarak tüm geçersiz oyların yeniden sayılmasını talep etti. Dilekçeyi değerlendiren Edirne İl Seçim Kurulu, talebi reddetti.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, Keşan'da AK Parti'li aday Mustafa Helvacıoğlu 18 bin 414, CHP'li aday Şenol Yalı ise 18 bin 403 oy aldı. Belediye başkanlığını 11 oy farkla AK Parti'li Mustafa Helvacıoğlu'nun kazanmasının ardından CHP, İlçe Seçim Kurulu'na 36 sayfalık itiraz dilekçesi verdi. İtirazın kabul edilmesinin ardından oylar yeniden sayıldı. Sabah saatlerinde tamamlanan sayımın ardından İlçe Seçim Kurulu'nca yapılan açıklamada, AK Parti'nin 11 oy farkının 23'e yükseldiği bildirildi.
CHP, İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunarak, Keşan'daki tüm geçersiz oyların yeniden sayılmasını talep etti. Dilekçeyi değerlendiren Edirne İl Seçim Kurulu, talebi reddetti.
Mustafa Helvacıoğlu'nun, 8 Nisan Pazartesi günü, mazbatasını alarak, belediye başkanlığı görevini devralacağı bildirildi.

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