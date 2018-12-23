HABER

Keşan'da hava kirliliği 10 kat azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 10:05 | Son Güncelleme

Bir zamanlar Türkiye'nin havası en kirli yerlerinden olan Edirne'nin Keşan ilçesinde, son yıllarda alınan önlemlerle kirlilik düzeyi yaklaşık 10 kat düşürüldü - Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bülbül: - "İlçede kükürtdioksit değerlerini 2 binlerden 200'lere kadar düşürdük. Hava kirliliği yaklaşık 10 kat azaldı. Temennimiz, ilçemizi temiz, daha da yaşanabilir bir yer haline getirmek"

EDİRNE (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'na göre Türkiye'de havası en kirli olan yerler arasında bulunan Keşan'da, alınan önlemler sayesinde kirlilik düzeyi her geçen gün azalıyor.

Meteoroloji mühendislerinin "Kirlilikte Çin'le yarışıyor" diye nitelediği Edirne'nin Keşan ilçesinde, son yıllarda alınan önlemlerle kirlilik düzeyi yaklaşık 10 kat düşürüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından önceki yıllarda yapılan ölçümlere göre, Türkiye’de en kirli havaya sahip yerlerden olan ilçede, kömür kalitesinin yükseltilmesi, doğal gaz kullanımına geçilmesi ve alınan önlemler sayesinde hava kirliliğinin önüne geçildi.

Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürü Abdullah Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede süregelen hava kirliliği seviyesini düşürdüklerini belirtti.

Hava kalitesinde önemli değişiklikler olduğunu ve her geçen gün kirliliğinin azaldığını ifade eden Bülbül, "İlçede kükürtdioksit değerlerini 2 binlerden 200'lere kadar düşürdük. Hava kirliliği yaklaşık 10 kat azaldı. Temennimiz, ilçemizi temiz, daha da yaşanabilir bir yer haline getirmek. Bu şekilde devam ederse Keşan ilçemiz Türkiye'nin havası en kirli ilçesinden temiz bir ilçe durumuna gelecek." dedi.

İlçenin coğrafi yapısını "avuç içi"ne benzeten Bülbül, çevredeki sıradağların poyraz estiği zamanlarda hava akımını engellediğini bu nedenle kirliliğin ortaya çıktığını vurguladı.

İlçede 5 bin kalorinin altında kömür yakılmasına izin verilmediğini hatırlatan Bülbül, hava kirliliğinin azaltılması için alınan önlemlerin artarak devam edeceğini söyledi.

Önceki yıllarda Keşan'da hava kirliliğinin çok riskli seviyelere geldiğini belirten Bülbül, "Allah'a şükürler olsun, kirlilik azaldı, fakat bu da yetmez. Edirne gibi 1. derece temiz bir havaya düşürmek istiyoruz. İnşallah yaptığımız çalışmalarla bunu da göreceğiz." diye konuştu.

Bülbül, son günlerde hava kirliği ile gündeme gelen Uzunköprü ilçesinde tehlike oluşturacak bir kirliliğin olmadığını, saatlik verilerin değil, 24 saatlik verilerin dikkate alınması gerektiğini anlattı.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ise ilçenin havasının her geçen yıl temizlendiğini belirtti.

Hava kirliliğinin ciddi oranda düşmesini sağlayan etmenlerin başında doğal gaz kullanımının geldiğini ifade eden Özcan, kalitesiz kömür yakılmasının önüne geçilmesi ve doğal gaz kullanımının artmasıyla ilçenin havasının daha da iyi oranlara geleceğini dile getirdi.

Canan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyorCanan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyor
DHA DIŞ - Yüzerek karaya çıkabilen robot geliştirildiDHA DIŞ - Yüzerek karaya çıkabilen robot geliştirildi
Suriye sınırına askeri sevkiyat Suriye sınırına askeri sevkiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hava hava kirliliği Ölçüm sağlık

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Üniversite bu sözler karıştırdı: Aleviler bu kafayla daha çok bedel öder!

Üniversite bu sözler karıştırdı: Aleviler bu kafayla daha çok bedel öder!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı

'Rüstem Nergiz' Diyarbakır'da yakalandı

'Rüstem Nergiz' Diyarbakır'da yakalandı

Su seviyesi bir türlü yükselmeyince ortaya çıktı

Su seviyesi bir türlü yükselmeyince ortaya çıktı

Günlük burç yorumları: 23 Aralık Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

İrem Su'dan günün burç yorumları

İstanbul'da gece kulübünde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var!

İstanbul'da silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.