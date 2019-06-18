HABER

Keşan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 14:55 | Son Güncelleme

MISIR'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Edirne'nin Keşan ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- MISIR'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Edirne'nin Keşan ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Şehir genelindeki camilerde verilen selaların ardından kılınan öğle namazından sonra İki Minareli Çarşı Camii'nde Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı cenaze namazını Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit kıldırdı. Namazdan sonra da Müftü Yiğit, Mursi ve tüm şehitler içinde dua etti.

9 gündür aralıksız ilerliyor! Bakın atıyla nereye gidiyor9 gündür aralıksız ilerliyor! Bakın atıyla nereye gidiyor
Diyarbakır’da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındıDiyarbakır’da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
Bolu'dan Ankara'ya yürüyen işçiler, Kahramankazan'a ulaştıBolu'dan Ankara'ya yürüyen işçiler, Kahramankazan'a ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizdeki kayalıktan kaynayan tatlı su ilgi çekiyor

Gören hayrete düşüyor! Denizin ortasındaki bu kayalıkta...

Yürürken bile bırakamıyorlar!

Yürürken bile bırakamıyorlar! Bu bağımlılık çok farklı

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İstanbul'da gece yarısı hareketlilik! Derneği kurşun yağmuruna tuttular

Kurşun yağmuruna tuttular!

Yılanı tampondan elleriyle çıkardı!

'Ona sevdiğini hissettireceksin' dedi ve... Yaptıkları inanılmaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.