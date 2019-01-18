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Keşan'da öldürülen Didem'in katil zanlısı babası çıktı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 17:08 | Son Güncelleme

KIZININ CESEDİNİ DERİN DONDURUCUDA SAKLAMIŞ Edirne'nin Keşan ilçesinde dönerci ustası Hasan Uslu'nun oryantal kızı Didem Uslu'yu öldürmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

KIZININ CESEDİNİ DERİN DONDURUCUDA SAKLAMIŞ
Edirne'nin Keşan ilçesinde dönerci ustası Hasan Uslu'nun oryantal kızı Didem Uslu'yu öldürmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Hasan Uslu'nun kızını yaklaşık 1 ay önce evde çıkan tartışma sonucu boğarak öldürdüğü belirlendi. Baba Uslu'nun cinayetten sonra eve yeni derin dondurucu aldığı ve kızının cesedini parçalayıp, burada sakladığı tespit edildi. Didem Uslu'ya ait parçaları çanta içerisinde farklı günlerde evden çıkarıp ormanlık alanda keserle açtığı çukurlara gömdüğü belirlenen Hasan Uslu'nun, yeni aldığı derin dondurucuyu da ceset parçalarının tamamını evden çıkardıktan sonra ikinci el eşya satan dükkana sattığı saptandı. Polis ekiplerince derin dondurucuya el konulurken, içerisinde özel ışıkla kan incelemesi yapıldı. Derin dondurucudaki örneklerin, Didem Uslu'dan alınan örneklerle karşılaştırılacağı kaydedildi.
Didem Uslu cinayetine ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen anne Satı ile baba Hasan Uslu'nun sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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