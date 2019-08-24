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Keşan'da orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 15:44 | Son Güncelleme

 EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

Keşan'da orman yangını

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için itfaiye ekiplerince havadan ve karadan çalışma başlatıldı.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Keşan'a bağlı Yeşilköy'deki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangında, bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Çanakkale'den yangın söndürme helikopteri, Keşan ve Tekirdağ'dan da itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

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Keşan'da orman yangınıKeşan'da orman yangınıKeşan'da orman yangınıKeşan'da orman yangını

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