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Keşan'da otomobil dereye yatağına düştü: 2 ölü 

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 18:32 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde köprü bariyerine çarparak dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü Yılmaz Koç (51) ile Şerafettin Badır (57) yaşamlarını yitirdi.  Kaza, akşam saatlerinde Keşan-İpsala karayolunun 2'nci kilometresindeki köprüde meydana geldi.

Keşan'da otomobil dereye yatağına düştü: 2 ölü 

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde köprü bariyerine çarparak dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü Yılmaz Koç (51) ile Şerafettin Badır (57) yaşamlarını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Keşan-İpsala karayolunun 2'nci kilometresindeki köprüde meydana geldi. Keşan'dan, İpsala yönüne giden Yılmaz Koç yönetimindeki 22 ES 965 plakalı otomobil, köprüye yaklaştığında, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı. Köprünün demir bariyerlerine çarptıktan sonra dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü Yılmaz Koç ile araçta yolcu olarak bulunan Şerafettin Badır ağır yaralandı.
İhbar üzerine gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz Koç ve Şerafettin Badır, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti. Koç ile Badır'ın cenazeleri, hastane morgunda savcı ve polis gözetimindeki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.
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Keşan'da otomobil dereye yatağına düştü: 2 ölü Keşan'da otomobil dereye yatağına düştü: 2 ölü

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