Keşan'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı (2)

GÖZALTI SAYISI 19'A YÜKSELDİ

Edirne'nin Keşan ilçesinde özel harekat polislerinin de desteğiyle uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 19 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle ilçedeki Yenimescit Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen H.B., A.A., A.D., O.D., S.K., U.K., H.Y., A.G., Y.Y., Ö.D., G.Y., M.D., M.P., S.D., E.D., S.A., S.Ç., M.K. ve K.P., yakalanarak, gözaltına alındı.

Evlerde, narkotik dedektör köpekleri 'Zeus' ve 'Ilgar'ın da katılımıyla yapılan aramalarda 120,29 gram bonzai, 3,65 gram skunk, 1,54 gram gelen kenevir tohumu, 1 ezilmiş uyuşturucu hap tozu, 'şaşal' tabir edilen düzenekler, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 8 av fişeği, 1 kurusıkı tabanca mermisi, paketlemekte kullanılan 48 kağıt ve 90 kilit poşet ele geçirildi.

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