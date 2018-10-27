Keşan'da polis ve jandarmadan asayiş uygulaması

Ünsal YÜCEL KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis ve jandarma tarafından ortak asayiş uygulaması yapıldı. Edirne İl ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şehir merkezi genelinde oluşturulan 30 uygulama noktasında şüpheli görülen araçlar durdurularak aranırken, vatandaşlara da üst araması ve kimlik sorgulaması yapıldı. Uygulamaya motosikletli Yunus timleri de destek verdi. Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin de, uygulama noktalarını denetleyerek, ekiplerden bilgi aldı. Yaklaşık 2 saat süren asayiş uygulamasında, 1879 kişinin üst araması ve GBT sorgulaması yapılırken, 515 araçta denetlendi. Bazı araçlara çeşitli maddelerden 16 bin 439 lira cezai işlem uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi. Çalıntı olduğu tespit edilen 2 motosiklete ise el konuldu. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen S.D. gözaltına alınırken, ikamet teskeresi dolduğu tespit edilen Azeri uyruklu bir kişide sınır dışı edilmek üzere emniyete götürüldü. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İlçemizin genel güvenlik ve asayişinin, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, tesis edilmiş bulunan huzur ve sükun ortamıyla, kamu düzeninin korunması, sürekliliğinin sağlanması amacıyla, suçların tespiti, aranan suçluların yakalanabilmesi yönünde yapılan çalışmalara titizlikle devam edilecektir denildi.

