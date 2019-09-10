HABER

Keşan'da sanayi sitesinde korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 23:23 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sanayi sitesindeki bir işyerinde kontağı açık unutulan traktörün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Keşan'da sanayi sitesinde korkutan yangın

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sanayi sitesindeki bir işyerinde kontağı açık unutulan traktörün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, saat 22.00 sıralarında Büyük Cami Mahallesi'ndeki Keşan Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan oto elektrik tamiratı işyerinde meydana geldi. İşyerinin içerisine park edilen ve kontağı açık unutulan traktör, motor kısmından alev alarak, yanmaya başladı. Çevredekilerin alevleri fark ederek ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İşyerinde bulunan diğer bir traktör ise alevlerin sıçraması ihtimaline karşı dışarı çıkartıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında traktör ile işyerinde büyük çapta hasar oluştu.

FOTOĞRAFLI

Keşan'da sanayi sitesinde korkutan yangınKeşan'da sanayi sitesinde korkutan yangınKeşan'da sanayi sitesinde korkutan yangınKeşan'da sanayi sitesinde korkutan yangın

Sansasyonel cihaz! Asus ROG Zephyrus incelemesiSansasyonel cihaz! Asus ROG Zephyrus incelemesi
Yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı Yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı 
Çorlu tren kazası davası başladıÇorlu tren kazası davası başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.