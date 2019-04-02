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Keşan'da seçim sonuçlarına CHP'den itiraz

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2019 15:08 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını 11 oy farkla AK Partili Mustafa Helvacıoğlu'nun kazanmasının ardından CHP, İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

Keşan'da seçim sonuçlarına CHP'den itiraz

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını 11 oy farkla AK Partili Mustafa Helvacıoğlu'nun kazanmasının ardından CHP, İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.
CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, CHP Keşan İlçe Başkanı Heves Bayır Yıldız, İYİ Parti Keşan İlçe Başkanı Zafer Sarıkeçe ve parti avukatları, Keşan Adalet Sarayı'nda bulunan İlçe Seçim Kurulu'na giderek, hazırlanan 36 sayfalık itiraz dilekçesini teslim etti.
CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, geçen Pazar günü yapılan yerel seçim sonuçlarına CHP olarak itirazda bulunduklarını belirterek, "Nedeni, sandıklarda olsun, seçim pusulalarında olsun, tutanaklarda olsun bir takım hataların olduğunu tespit ettik. Bundan dolayı 11 oy geride olduğumuz düşüncesindeyim. Fakat sonuçların sağlıklı olmadığı yönünde ciddi bir çalışma yaptık. Bunu bir dilekçe halinde Keşan İlçe Seçim Kurulu'na sunduk. İtirazın ardından İlçe Seçim Kurulu toplanacak, bu itirazın yerinde olup, olmadığını öncelikle inceleyecek. Eğer yerindeyse gereğini yapacak. Seçimlerin hem yürüyen bir takvimi var, hem de itiraz süresi var. Biz prosedüre CHP olarak tam uyduk. Artık sonuç neyse ona göre bekleyeceğiz. Eğer burada olumsuz bir sonuç alırsak bunu İl Seçim Kurulu'na göndermeyi, oradan da olumsuz bir sonuç alırsak Yüksek Seçim Kurulu'na göndermeyi düşünüyoruz. Tabii takdir yargınındır. Bizlerde buna göre sonucu değerlendireceğiz. Ümitliyiz" dedi.
CHP Keşan İlçe Başkanı Heves Bayır Yıldız da itiraz sürecin ve alınacak kararların takipçisi olacaklarını söyledi.
Keşan'da CHP'nin Belediye Başkan adayı Şenol Yalı, henüz resmi olmayan sonuçlara göre seçimi 12 oy farkla kazandığını ilan etmiş ancak itirazlar sonucu yeniden yapılan sayımda AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Helvacıoğlu 11 oy farkla belediye başkanlığını kazanmıştı.

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Keşan'da seçim sonuçlarına CHP'den itirazKeşan'da seçim sonuçlarına CHP'den itiraz

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