Keşan'da sonuçlara itiraz edildi; seçimi 11 oyla AK Parti'li aday kazandı (2)

MUSTAFA HELVACIOĞLU, BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Edirne'nin Keşan ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre yapılan itirazlar sonucu belediye başkanlığını 11 oy farkla kazanan AK Parti'li Mustafa Helvacıoğlu, basın toplantısı düzenledi. AK Parti Keşan İlçe Başkanlığı'nda yapılan basın toplantısına Helvacıoğlu'nun yanı sıra AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve partililer de katıldı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 31 Mart yerel seçimlerinin hayırlı olmasını dileyerek, "Çok çalıştık, inandık ve başardık. Keşan'da başardık. Gönlümüz Edirne'yi almak isterdi, İpsala'da da üzüntülüyüz. Ama Havsa'yı aldık. Ben sürekli, gelin, ideoloji değil, hizmet kazansın dedim. Hep birlikte Edirne'ye güzel işler yapalım, Edirne'ye hizmet getirelim dedik. Ben tüm Keşanlılara teşekkür ediyorum. Tercihlerini hizmetten yana yaptılar. İnşallah Keşan'a güzel hizmetler yapacağız. Her zaman, çok konuşan değil, çok çalışan olacağız dedik. İnşallah 5 yıl sonra çok farklı bir Keşan olacak. Seçimin sonucunda kazanan Keşan oldu. Yapacak çok işimiz var. Esas işimiz şimdi başlıyor" dedi.

HELVACIOĞLU: MARTIN SONU CUMHUR İTTİFAKI OLDU

Mustafa Helvacıoğlu ise uzun ve yorucu bir seçim dönemini bitirdiklerini ifade ederek, "Tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Katılımın yoğun olduğu bir seçim oldu. Keşan bu konuda çok duyarlıydı. Demokrasi şöleni havasında bir seçim yaşadık. Bahar havasında bir seçim oldu. Bu bahar Cumhur İttifakı'nı getirdi. Martın sonu Cumhur İttifakı oldu, Allah'ın izniyle. Birlikte çok güzel günlere yürüyeceğiz. Kiminle yürüyeceğiz? Başta CHP'li, İYİ Parti'li dostlarımla, Cumhur İttifakı'nın tüm mensuplarıyla. Keşan'da köylerde dahil 84 binin belediye başkanı olacağım. İtiraz sürecinin ardından mazbatamızı alarak göreve başlayacağız. Keşan hizmete doğru yürüyecek. Bundan kimsenin endişesi ve kuşkusu olmasın. Kimsenin umudunu boşa çıkarmayacağım" diye konuştu.

'HAKKIMI HELAL EDİYORUM'

Rakibi CHP Adayı Şenol Yalı'ya hakkını helal ettiğini söyleyen Helvacıoğlu, "Mitinglerde belki o bana kötü şeyler söyledi, belki çok ağır cümleler sarf etti ama ben ona hakkımı helal ediyorum. CHP'li, İYİ Parti'li dostlarıma da ilçe başkanlarına, milletvekillerine de. Tüm Keşan'ı beraber yöneteceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Bizim birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Artık Keşan zamanı" dedi.

Mustafa Helvacıoğlu, basın toplantısının ardından partililerin tebriklerini kabul etti.