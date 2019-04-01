Keşan'da sonuçlara itiraz edildi; seçimi 11 oyla AK Parti'li aday kazandı (2)

MUSTAFA HELVACIOĞLU, BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Edirne'nin Keşan ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre yapılan itirazlar sonucu belediye başkanlığını 11 oy farkla kazanan AK Parti'li Mustafa Helvacıoğlu, basın toplantısı düzenledi. AK Parti Keşan İlçe Başkanlığı'nda yapılan basın toplantısına Helvacıoğlu'nun yanı sıra AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve partililer de katıldı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 31 Mart yerel seçimlerinin hayırlı olmasını dileyerek, "Çok çalıştık, inandık ve başardık. Keşan'da başardık. Gönlümüz Edirne'yi almak isterdi, İpsala'da da üzüntülüyüz. Ama Havsa'yı aldık. Ben sürekli, gelin, ideoloji değil, hizmet kazansın dedim. Hep birlikte Edirne'ye güzel işler yapalım, Edirne'ye hizmet getirelim dedik. Ben tüm Keşanlılara teşekkür ediyorum. Tercihlerini hizmetten yana yaptılar. İnşallah Keşan'a güzel hizmetler yapacağız. Her zaman, çok konuşan değil, çok çalışan olacağız dedik. İnşallah 5 yıl sonra çok farklı bir Keşan olacak. Seçimin sonucunda kazanan Keşan oldu. Yapacak çok işimiz var. Esas işimiz şimdi başlıyor" dedi.