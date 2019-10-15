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Keşan'da tarihi cephe gerisi hastanesi, kent müzesi oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 11:23 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Çanakkale Savaşı yıllarında cephe gerisi hastanesi olarak kullanılan tarihi taş bina, belediye tarafından restore edilecek.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Çanakkale Savaşı yıllarında cephe gerisi hastanesi olarak kullanılan tarihi taş bina, belediye tarafından restore edilecek. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kent müzesine dönüştürülecek binada gönüllülerden toplanacak ve şehrin tarihi kimliğini anlatacak eserlerin sergileneceğini söyledi.

Keşan'da Yukarı Zaferiye Mahallesi Necati İşcan Caddesi üzerinde bulunan ve 1914 yılında inşa edilerek Çanakkale Savaşı'nda cephe gerisi hastanesi olarak yaralı askerlerin tedavi edildiği, daha sonraki yıllarda ise Kızılay ve memleket hastanesi olarak da hizmet veren bina, Keşan Belediyesi tarafından kent müzesi olarak restore edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde uzun yıllar eğitim alanında da kullanılan tarihi binanın Keşan Belediyesi devri gerçekleştirildi. Proje kapsamında restore edilecek binada gönüllülerden toplanacak ve şehrin tarihi kimliğini anlatacak eserler sergilenecek.

'BU MÜZEDE GEÇMİŞİMİZİ VE DEĞERLERİMİZİ ANLATACAĞIZ'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan'ın kurtuluşunun 100'üncü yılında tarihi taş binanın kent müzesi olarak hizmete açılacağını belirterek, "Bu projemizin ilk temelini atmış olduk. Daha önce hastane ve okul binası olarak kullanılan tarihi binayı Keşan Belediyesi'ne kazandırdık. Bu tarihi bina eski dokuyu anlatan çok özel bir yapı. Bu binanın belediyeye kazandırılmasından sonra kurulacak olan müze komisyonuyla beraber önümüzdeki günlerde hummalı bir çalışma başlayacak. Kent müzesi adı altında Keşan'ın geçmiş 100 yılını anlatan bir çalışmayı içinde sergileyeceğiz. Bu müzede geçmişimizi ve değerlerimizi anlatacağız. Bu müzeye de şehir sahip çıkacak" dedi.

'MANEVİ DEĞERİ OLAN EŞYALARI SAKLASINLAR'

Keşan'ın tarihini anlatan öneme sahip eşyaları müzede sergilemek üzere toplayacaklarını ifade eden Helvacıoğlu, "Vatandaşlarımız evinde, işyerinde, köyünde bulunan geçmişe ait manevi anlamda değerli olan eşyaları lütfen saklasınlar. Çağrı yaptığımızda da Keşan Belediyesi'ne bu eşyaları müzede sergilemek üzere getirsinler. Başarılı bir çalışma olacak. Keşan'ın kurtuluşunun 100'üncü yılına gelen 2022 yılında Keşan müzesine kavuşacak" diye konuştu.

'DOĞRU BİR DÜŞÜNCE'

Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz de, şehre kent müzesinin mutlaka yapılması gerektiğini kaydederek, "Bu binanın kent müzesi olarak değerlendirilmesi doğru bir düşünce. Yapı SİT olarak koruma altına alınmış bir bina. Tabii bunu planlarken Hastane Caddesi ile birlikte düşünülmesi gerekiyor. Bu caddenin de düzenlenmesi gerekiyor. Cadde düzenlenir, tarihi binanın da duvarları kaldırılırsa çok güzel bir görüntü ortaya çıkar. Müzenin içinde neler olması gerektiği ise kamuoyuna da sorulabilir" dedi.

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