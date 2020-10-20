HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Keşan’da torbacılara operasyon: 2 gözaltı

Keşan’da torbacılara operasyon: 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 13:56 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde emniyetin yürüttüğü torbacılara yönelik çalışmalarda iki zehir taciri gözaltına alındı.

Keşan’da torbacılara operasyon: 2 gözaltı

Edirne’nin Keşan ilçesinde emniyetin yürüttüğü torbacılara yönelik çalışmalarda iki zehir taciri gözaltına alındı. Söz konusu çalışmalarda, uyuşturucu ve nakit paraya el konuldu.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlü tarafından yürütülen, uyuşturucu madde ticareti yapan torbacılara yönelik çalışmalar kapsamında bir eve operasyon düzenlendi. Yenimescit Mahallesi’nde S.O. ve S.O. isimli kişilere ait bir evde arama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ikamette uyuşturucu maddesi ve bunları paketlemede kullanılan araçları ele geçirdi.
Yapılan çalışmalarda ekipler, 1 adet poşet içerisinde 10.74 gram ve bir kağıda sarılı halde 2.14 gram bonzai maddesi ile birlikte, uyuşturucu satışlarından elde edildiği düşünülen 2 bin 200 TL nakit para ve maddeleri fişeklemede kullanıldığı değerlendirilen yırtılmış kitaba el koydu.
S.O. ve S.O. gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan haklarında soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı? Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Fabrika alev alev yanıyorFabrika alev alev yanıyor
Scooter Martı kullanımı için yaş sınırı kaç?Scooter Martı kullanımı için yaş sınırı kaç?
En Çok Okunan Haberler
Türkiye genelinde internet kesintisi
Türkiye genelinde internet kesintisi
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Altın tekrar hareketlendi
Altın tekrar hareketlendi
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Talu'nun zor anlar! 'Bir o.... buluyorlar' deyince şoke oldu
Talu'nun zor anlar! 'Bir o.... buluyorlar' deyince şoke oldu
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
Diğer Haberler
Komşusunu öldürüp, cenazesine katılan sanık hakkında karar
Komşusunu öldürüp, cenazesine katılmıştı! Korkunç olayda yeni gelişme
Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan sokak eylemleri çağrısı
Terörist Nurettin Demirtaş'tan sokak eylemleri çağrısı
Silivri'de fabrika yangını
Fabrika alev alev yanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Gayesi İslam’la ve Müslümanlarla hesaplaşmaktır
Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Gayesi İslam’la ve Müslümanlarla hesaplaşmaktır
Gazeteci Bekir Coşkun için ilk tören
Gazeteci Bekir Coşkun için ilk tören
Düğünün 40 dakikası takı töreniyle geçti! 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.