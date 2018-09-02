Keşan'da vatandaşlara 3,5 ton keşkek ikram edildi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacir beldesinde, 3. Keşkek Festivali kapsamında, kadınlar tarafından imece usulüyle yapılan 3,5 ton keşkek vatandaşlara ikram edildi.
Yenimuhacir Kültür ve Dayanışma Derneği (YENKÜLDER) tarafından düzenlenen festivalde, kadınlar evlerindeki kazanları belde meydanına getirdi.
Su, buğday, tuz, kuzu yağı ve 15 kuzunun etini keşkek yapımı için 2 saat boyunca büyük tahta kaşıklarla 35 ayrı kazanda sabırla karıştıran kadınlar, bu sırada def çalarak türkü söyledi, oyunlar oynadı. Beldede yaşayan hemen hemen her vatandaş görev aldı.
Yaklaşık 3,5 ton keşkek, ayran eşliğinde vatandaşlara ikram edildi.
\
- "Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın"
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, festivalde yaptığı konuşmada, belde halkının Batı Trakya'dan göç edenlerden oluştuğunu ve köklü bir kültüre sahip olduklarını söyledi.
Bilgi ve sevginin paylaşıldıkça çoğaldığını belirten Aksal, "Gelenek ve göreneklerin gelecek nesillere ulaşması için düzenlenen bu etkinlikler çok kıymetlidir. Bu gelenekleri yaşatanlardan Allah razı olsun. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın. Esas olan bu ülkemiz ve memleketimizdir." dedi.
CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ise Türkiye'de yaşayan herkesin acıyı da sevinci de paylaştığını belirterek, her geçen yıl büyüyen festivalin önemli kültürel bir etkinlik haline geldiğini kaydetti.
Yenimuhacir Belediye Başkanı Recep Ordu da keşkek organizasyonunu belde halkının imece usulü hazırladığını, herkesin bir damla katkıda bulunduğunu dile getirerek, festivalin hayırlı olmasını diledi.
YENKÜLDER Başkan Yardımcısı Selçuk Kadem, derneğin kültürel etkinliklerinin devam edeceğini vurgulayarak, "Göreneklerimize, örf ve adetlerimize sahip çıkmak, onları gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevi olmalıdır. Özellikle belirtmek isterim ki burada büyütmeye çalıştığımız bu oluşum asla bir siyasi oluşum değildir. Bizler her düğüne, mevlite, cenazeye ve her türlü cemiyete el ele beraberce koşuyoruz." diye konuştu.
Halk oyunları gösterisinin sunulduğu festivale, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, YENKÜLDER Başkanı Enver Küçükyaman, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde korkunç kaza: 8 ölü
Trabzon'da ilginç görüntü! Süs havuzunda karate
Cihaz ücretsiz kartını okumayınca şoför ve yolcu tarafından dövüldü
Savaşın ayak sesleri! İran dini lideri Hamaney orduya emri verdi
ABD'nin İdlib'de diplomatik çözüm çabaları 'sonuç vermiyor'
Erdoğan: Siz bizim kardeşimizsiniz, uyarıyoruz aman dikkat
Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar
Eşinin bileziklerini pense ile keserek TOKİ'den aldığı evin taksidini ödemeye çalışan kocaya 5 yıl hapis!
İYİ Parti karıştı! Resti çektiler: İstifa etmiyoruz
Vücudunu gören şaşkına dönüyor
Okullarda takdir, teşekkür ve üstün başarı belgesi almak için yeni şartlar! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
Bim’in Apple aksesuarları sahte çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum