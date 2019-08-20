HABER

Keşan'daki kaçak içki operasyonunda 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 17:38 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, araçlarına saklayarak, yurt dışından kaçak getirdikleri içki ve sigaraları sattıkları iddiasıyla G.B.

Keşan'daki kaçak içki operasyonunda 2 tutuklama

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, araçlarına saklayarak, yurt dışından kaçak getirdikleri içki ve sigaraları sattıkları iddiasıyla G.B. ve B.M.M., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.B. ve B.M.M.'nin, yurt dışından yasa dışı yollarla, araçlarındaki gizli bölmelerde Keşan'a içki ve sigara getirdikleri belirledi. Bunun üzerine 2 kişinin ev, araç ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda 42 şişe kaçak içki, 2 ruhsatsız tabanca, 103 mermi, 3 cep telefonu ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.B. ve B.M.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER En önemli belirtisi buymuş! En önemli belirtisi buymuş!
35 yıl hapis cezası bulunan şüpheli elbiselerin arasında yakalandı35 yıl hapis cezası bulunan şüpheli elbiselerin arasında yakalandı
Ağaca çarpan otomobildeki anne- kız ağır yaralandıAğaca çarpan otomobildeki anne- kız ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Çaya yüzde 15 zam geldi

Çaya yüzde 15 zam geldi

Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Onlar 90'ların efsane isimleri! İşte 30 yıl sonra Oya - Bora ikilisi

Onlar 90'ların efsane isimleri! İşte 30 yıl sonra Oya - Bora ikilisi

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İstanbul'da selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.