HABER

Keşan'daki 'köpek eğitim' kursuna büyük ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 10:30 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan 'köpek eğitim kursu' büyük ilgi görüyor.

Keşan'daki 'köpek eğitim' kursuna büyük ilgi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan 'köpek eğitim kursu' büyük ilgi görüyor.
Keşan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce 'köpek eğitim kursu' açıldı. Yaklaşık 50 kursiyerin 30 saat teorik, 34 saat uygulamalı eğitim aldığı kursta, eğitmenler kursiyerlere köpeklerine nasıl temel itaat eğitimi vereceğini uygulamalı olarak gösteriyor. Kursiyerler, halk eğitim merkezi müdürlüğü hizmet binası bahçesindeki uygulamalı eğitime köpekleriyle katılarak, hem komut vermeyi öğretiyor, hem de zevkli vakit geçiriyor.
ARTAN ŞİDDET OLAYLARINA EĞİTİMLE ÇÖZÜM
Keşan Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Gültekin Dönmez, köpeklere yönelik artan şiddet nedeniyle bu kursu düzenlediklerini belirterek, "Buna bir çözüm üretmek zorundayız. Köpeklerden daha çok sahiplerinin de eğitilmesi önemlidir. Köpeklerle insanların arasındaki düzeni, sevgiyi arttırmayı amaçlamaktayız. Şu an 50'ye yakın kursiyerimiz bulunmaktadır. Hafta içi de kursumuz devam etmektedir. Köpek eğitimi özel olduğu için çok fazla köpeği binamıza getirmemekteyiz. Eğitimin verimi böylelikle üst düzeye çıkıyor. Kursumuz 64 saat. 30 saati teorik, 34 saati ise uygulamalıdır. Teorik derslerimizde köpeğe temel komutlar verilmektedir. Bunun yanında köpeğin tarihçesi, köpek ırkları kursumuzda anlatılmaktadır" dedi.
Kursiyer Akasya Özkan da bilinçlenme amacıyla kursa katıldığını ifade ederek, "Benim de 2 aylıkken aldığım ve 4 senedir baktığım bir köpeğim var. Bu kursta onu yanlış eğittiğimin farkına vardım. İnsanın önce kendisini bilgilendirmesi ve eğitmesi gerektiğini öğrendim. Daha sonra köpeğime bir şeyler kazandırabileceğimin farkına vardım" dedi.
Fahri Bekereci ise kursun amacının daha çok köpek sahiplerinin bilinçlendirilmesi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:
"Hayvanlarımıza nasıl bakacağız, nasıl davranacağız, nasıl besleyeceğiz, onlarla nasıl dostluk kuracağız bunları öğreniyoruz. Bu da hayvanlarımızla olan ilişkimizi daha sağlıklı kurmamızı sağlıyor. Yanlış yaptığım birçok konu olduğunu öğrendim. Kurs sayesinde bu hatalarımızı düzeltiyoruz. Tamamen sevgiyle disiplin sağlanamadığını öğrendim."

FOTOĞRAFLI

Keşan'daki 'köpek eğitim' kursuna büyük ilgiKeşan'daki 'köpek eğitim' kursuna büyük ilgiKeşan'daki 'köpek eğitim' kursuna büyük ilgiKeşan'daki 'köpek eğitim' kursuna büyük ilgi

Yeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleri Yeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleri
Trakya, Ege ve Akdeniz Anıtkabir’deTrakya, Ege ve Akdeniz Anıtkabir’de
Doğaseverler işbaşında! Öyle bir yer keşfettiler ki...Doğaseverler işbaşında! Öyle bir yer keşfettiler ki...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kahreden kazada büyük ihmal!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

ABD bu iddiayı konuşuyor: Yeni bir savaşa yol açabilir!

ABD bu iddiayı konuşuyor: Yeni bir savaşa yol açabilir!

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!

ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğaseverler işbaşında! Keşif yürüyüşünde saklı cennet buldular

Doğaseverler işbaşında! Öyle bir yer keşfettiler ki...

Günlük burç yorumları 29 Nisan Pazartesi - Yeni haftada hem retro hem Yeni Ay var!

Ay, Balık burcuna giriyor!

Melen Çayı'na ziyaretçi akını

Sıcaktan bunalan oraya koştu!

İzmir'de terör örgütlerine operasyon: 7 gözaltı

İzmir'de terör örgütlerine operasyon: 7 gözaltı

Kuşadası'na yaz erken geldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.