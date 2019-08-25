Keşan'daki orman yangını

"Tabii gece saatleri olması sebebiyle de tüm kamuoyu da öğrendi geceleri hava araçlarıyla uçuş imkanı olmadığından dolayı geceleri bir miktar daha koordinasyonumuz azalmakla birlikte meteorolojik şartlarında gece rüzgarın biraz daha azalması, nemin artmasıyla bazı şartlarda daha olumluya döndü. Ekiplerimiz hala yangınla mücadele ediyor, yangının sadece güney kısmında buradan yaklaşık 2700-3000 metre arasında uzaklıkta bir kısmında hala yangın devam etmekte, buraya da 5 koldan iş makineleriyle müdahale edildi ve bu 5 koldan iş makineleriyle müdahale edilmesiyle yangın buraya hapsedilmiş oldu."

EDİRNE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Keşan'daki orman yangınına ilişkin, "Sevinerek söylemek isterim ki şu an da yangın çok kuvvetle kontrol altında, çok önemli bir gelişme olmazsa bu yangını inşallah sabah saatlerinde soğutmaya başlarız diye düşünüyorum." dedi.

"Sevinerek söylemek isterim ki şu an da yangın çok kuvvetle kontrol altında, çok önemli bir gelişme olmazsa bu yangını inşallah sabah saatlerinde soğutmaya başlarız diye düşünüyorum. İzmir'de bu yaşadığımız bu hafta içerisinde yaşadığımız yangın çok büyük bir yangındı ona göre göreceli çok daha ufak bir yangınla karşı karşıyayız. Arkadaşlarımız yangın soğutulduktan, söndürüldükten sonra gerekli çalışmayı yaparlar, gerekli açıklamayı yaparlar. Tekrar geçmiş olsun."

Bitki örtüsünün sık olması nedeniyle müdahale ekibinin bazı alanlara güçlükle girdiğinin altını çizen Bakan Pakdemirli, "Bu bölgenin bir özelliği daha var bir tarafı uçurum. Motorlu testerelerle yollar açılıyor ve işçilerimiz buralara inerek hortumlarla bu işi inşallah en hızlı bitirme yoluna girecekler." dedi.

- Uyarılarda bulundu

Bakan Pakdemirli, yangınlar konusunda daha hassas olunması yönünde de şu uyarılarda bulundu:

"Yangınların çıkış sebebinin bir çoğunu bilememekle beraber çoğununda ihmal ve dikkatsizlikten çıktığını bazılarının kasıttan çıktığını biliyoruz. Mümkün mertebe vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz. Alo 177'imiz var, vatandaşlarımızı duyarlılığına teşekkür ediyorum, yangını ilk öğrenmemizde ve ilk müdahalemizde vatandaşın bizle olan iş birliği çok önemli bu konuda da iyi bir iş birliği içerisindeyiz.

Yangınlarla mücadelede iyi bir ülke olmamıza rağmen yangınlara olan duyarlılıkla ilgili aynı kelimeleri söyleyemeyeceğim, yangınlara daha duyarlı olmamız lazım. Bizde çıkmaz demeyeceğiz, piknik alanlarına dikkat edeceğiz, sigara atmayacağız ormanlara veya ormanda çöplerimizi bırakıyorsak bunların ileride yangına sebep olacağını bileceğiz. Bu konuda hassasiyet ve duyarlılığımızı artırmamız gerekiyor."

