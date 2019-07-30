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Keşanlı çiftçi, 34 yıldır günlük tutuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 10:50 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yaşayan çiftçi Kamuran Kurnaz (66), 34 yıldır düzenli olarak günlük tutuyor.

Keşanlı çiftçi, 34 yıldır günlük tutuyor

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yaşayan çiftçi Kamuran Kurnaz (66), 34 yıldır düzenli olarak günlük tutuyor. Kurnaz, çevresinde yaşanan doğum, ölüm, düğün, hava durumu gibi olayların yanı sıra döviz, hububat, gübre ve yem fiyatlarına da günlüğünde yer veriyor.
Keşan'da yaşayan Kamuran Kurnaz, 22 Şubat 1985 tarihinden bu yana 34 yıldır çevresinde olup bitenleri detaylı olarak günlüğünde kaleme alıyor. Günlüğünde döviz, hububat, gübre ve yem fiyatlarına yer veren Kurnaz, yazdıklarını bir kitapta toplamayı düşünüyor. Geçmişteki olayların geleceğe ışık tutacağını belirten Kurnaz, "1985 yılında yazmaya başladım. Gelecekte faydalı olacağını düşündüm. Tarım kesiminde çalışanlar için hava olayları çok önemli. Hava olaylarını, günün olaylarını, yaşadığımız zamanı, fiyatları, ölümleri, doğumları, düğünleri günlüklerime işledim. O günden, bu güne aralıksız devam etmekteyim. Ömrümün sonuna kadarda devam etme umudundayım" dedi.
'GENÇ NESİL, YAŞADIĞIMIZ ZAMANI BİLMELİ'
Günlükleri, gelecek kuşaklar için önemli olduğunu ifade eden Kurnaz, "Çevremdeki ölümler, kazalar, sel felaketleri, soğuk, sıcak havalar hepsi defterlerimde yazılı. Benim için önemli olan bu bilgileri genç nesillere aktarabilmek. Genç nesil, yaşadığımız zamanı bilmeli. Bundan faydalanacaklarını umut ederek, devam edeceğim. İnsanlar geldiği yolu bilirse, gideceği yolu da bilir. O zamanın insanlarının daha azimli olduğu kanaatindeyim. Şimdide insanlarımızın çalışkan ve tutumlu olmasını diliyorum" diye konuştu.
'GÜNLÜKLERİM, OSMANLI SALNAMELERİNİ ANDIRIYOR'
Kurnaz, günlüklerini bir kitapta toplamak istediğini belirterek, "Günlükleri kitap haline getirmeyi düşünüyorum. İnsanlara bu bilgileri aktarabilirsem benim için ne mutlu. İnsanların, bizim yaşadıklarımızı bilerek yaşamlarına yön vermelerinin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Günlüklerim, Osmanlı Salnameleri'ni (yıllık) andırıyor. Ömrümün sonuna kadar da yazacağım. Gençlerin bu bilgilerden faydalanmalarını umut ediyorum" dedi.
Kurnaz, günlüğüne ilk notunu 22 Şubat 1985 yılında, "Her taraf karlıydı. Hava çok soğuk ve cuma günüydü. 22 Şubat ve ondan sonra bu yazılarıma aralıksız olarak devam ettim" satırlarıyla aktardı.
'BU GÜNLÜKLERİ ÇOCUKLARINA, TORUNLARINA BIRAKABİLİRLER'
Komşusu Bülent Saylam ise Kamuran Kurnaz'ın Keşan'ın 34 yıldır belleğini tuttuğunu belirterek, "Küçük not defterlerine her gün üşenmeden o gün ne olduysa bütün her şeyi kaydetmiş ve bu günlere getirmiş. Şu küçük defterlerde Keşan'ın 34 yıllık belleği var. Bunlar gençler için de çok önemli. Beni örnek alarak günlük tutabilirler. Bu günlükleri çocuklarına, torunlarına bırakabilirler. Hatta bu günlükleri belediye aracılığıyla kent müzelerinde dijital ortamda yayınlanabilir. Kişisel olarak bu günlüklerin tutulması önemli. Geçen sene e-devlette nüfus geçmişleri yayınlandı. En fazla 1800'lü yıllara kadar gidebildik. Keşke daha önceki yıllara da gidebilseydik" dedi.

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Keşanlı çiftçi, 34 yıldır günlük tutuyorKeşanlı çiftçi, 34 yıldır günlük tutuyorKeşanlı çiftçi, 34 yıldır günlük tutuyorKeşanlı çiftçi, 34 yıldır günlük tutuyor

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