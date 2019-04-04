'Keşanlı kaftan'a gelin adaylarından ilgi

Arzu ERBAŞ/RİZE(DHA) - RİZE'de, gelin adaylarının kına geceleri için giydiği kaftan, yöreye özgü 'keşan' adı verilen bezle işlenerek tasarlandı. 'Keşanlı kaftan' gelin adaylarının en çok tercih ettiği kıyafet haline geldi. Rizeli girişimci Zeynep Mutlu (32), gelin adaylarının kına gecelerinde giydiği kaftanı, yöreye özgü 'keşan' adı verilen bezle işleyerek tasarladı. Karadeniz Bölgesi'nde gelin adaylarının en çok tercih ettiği, etek ve kol kısımları keşanla süslenen kaftanlar, sosyal medya üzerinden de büyük ilgi görüyor. Aynı zamanda saç tasarımcısı da olan Zeynep Mutlu, 'keşanlı kaftan'ı türbanlı gelin adayları için de özel olarak hazırlıyor. 'HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR' Son dönemlerde kına gecelerinde rağbet görmeye başlayan kaftan için alternatif oluşturmak istediğini anlatan Zeynep Mutlu, "Kına gecelerinde gelin adayları kaftan giymeyi tercih ediyor. Biz de satışını yaptığımız kaftanları yöreyle bütünleştirmek adına çalışma yaptık. Keşanlı kaftanları tasarladık. Tasarımcılarımız etekleri ve kollarını keşanla bütünleştirerek ortaya herkesin dikkatini çeken kaftan çıkardı" dedi. Keşanlı kaftanların ilgi gördüğünü söyleyen Mutlu, “Keşanlı kaftanlarımızı Karadeniz gelinleri için tasarladık. Ancak sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız paylaşımlarla kaftanlarımızı gören bölge dışındaki gelin adayları da yoğun ilgi gösterdi. Böylece aslında Karadeniz kültüründe yer almayan kaftan geleneği keşanlı kaftanla yöre dışına taşınmış oldu” diye konuştu.

