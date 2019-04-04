HABER

'Keşanlı kaftan'a gelin adaylarından ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 11:07 | Son Güncelleme

RİZE'de, gelin adaylarının kına geceleri için giydiği kaftan, yöreye özgü 'keşan' adı verilen bezle işlenerek tasarlandı.

Arzu ERBAŞ/RİZE(DHA) - RİZE'de, gelin adaylarının kına geceleri için giydiği kaftan, yöreye özgü 'keşan' adı verilen bezle işlenerek tasarlandı. 'Keşanlı kaftan' gelin adaylarının en çok tercih ettiği kıyafet haline geldi. Rizeli girişimci Zeynep Mutlu (32), gelin adaylarının kına gecelerinde giydiği kaftanı, yöreye özgü 'keşan' adı verilen bezle işleyerek tasarladı. Karadeniz Bölgesi'nde gelin adaylarının en çok tercih ettiği, etek ve kol kısımları keşanla süslenen kaftanlar, sosyal medya üzerinden de büyük ilgi görüyor. Aynı zamanda saç tasarımcısı da olan Zeynep Mutlu, 'keşanlı kaftan'ı türbanlı gelin adayları için de özel olarak hazırlıyor. 'HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR' Son dönemlerde kına gecelerinde rağbet görmeye başlayan kaftan için alternatif oluşturmak istediğini anlatan Zeynep Mutlu, "Kına gecelerinde gelin adayları kaftan giymeyi tercih ediyor. Biz de satışını yaptığımız kaftanları yöreyle bütünleştirmek adına çalışma yaptık. Keşanlı kaftanları tasarladık. Tasarımcılarımız etekleri ve kollarını keşanla bütünleştirerek ortaya herkesin dikkatini çeken kaftan çıkardı" dedi. Keşanlı kaftanların ilgi gördüğünü söyleyen Mutlu, “Keşanlı kaftanlarımızı Karadeniz gelinleri için tasarladık. Ancak sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız paylaşımlarla kaftanlarımızı gören bölge dışındaki gelin adayları da yoğun ilgi gösterdi. Böylece aslında Karadeniz kültüründe yer almayan kaftan geleneği keşanlı kaftanla yöre dışına taşınmış oldu” diye konuştu.

Yaşını duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes onu 20'lerinde sanıyorYaşını duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes onu 20'lerinde sanıyor
Doğuya kar geliyorDoğuya kar geliyor
Kar Gümüşhane’yi terk etmiyorKar Gümüşhane’yi terk etmiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan yerel seçimler sonrası ilk açıklama!

Süleyman Soylu'dan yerel seçimler sonrası ilk açıklama!

Utanç raporu! 'Eğer böyle olacağını bilseydim...'

Utanç raporu! 'Eğer böyle olacağını bilseydim...'

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Antalya'da görüldü! Ekipler 24 saat nöbetteydi

Antalya'da görüldü! Ekipler 24 saat nöbetteydi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ta kayıp şehir bulundu! Tam 4 bin yaşında

Kayıp şehir bulundu! Tam 4 bin yaşında

Çöp kovalarına saklamışlar! Son anda ele geçirildi

Çöp kovalarına saklamışlar! Son anda ele geçirildi

MSB duyurdu: Metina ve Zap'a operasyon!

MSB operasyonu duyurdu: İmha edildi!

Iğdır'da 15 gün süreyle toplantı ve yürüyüşleri yasaklandı

Iğdır'da 15 gün süreyle toplantı ve yürüyüşleri yasaklandı

Bolu'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandı

Bolu'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandı

İş yerine tüfekle ateş açan kişiyi dövdüler

İş yerine tüfekle ateş açan kişiyi dövdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.