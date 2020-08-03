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Kesenin ağzını açan Özlem Ada Şahin, 2 milyon TL'lik saat aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 14:40 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde 300 bin TL değerindeki kolyesiyle görüntülenen şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin de 2 milyon TL'lik saatiyle ağızları açık bıraktı.

Kesenin ağzını açan Özlem Ada Şahin, 2 milyon TL'lik saat aldı

Ünlü şarkıcı Berkay, geçtiğimiz günlerde 300 bin TL değerindeki kolyesiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Şarkıcının ardından bu sefer de eşi Özlem Ada Şahin, lüks saatiyle gündem oldu.

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2 MİLYONLUK SAAT TAKIYOR

Bir güzellik merkezi olan ve sosyal medyadan markalarla iş birliği yapan Özlem Ada Şahin, önceki gün turuncu renkli saatiyle Instagram'dan paylaşım yaptı. Şahin'in Richard Mille marka saatinin fiyatı ise 2 milyon TL... Şimdilerde ailesiyle tatil yapan Özlem Ada Şahin, yeni saatiyle sık sık poz vermedi de ihmal etmiyor.

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