Keşfedilmemiş isimler: Çocuğu için benzersiz bir isim arayanlara!

Her anne baba, bebeği için akılda kalıcı ve eşsiz bir isim seçmek ister. İsim seçme sürecinde her ebeveyn için öncelikler farklıdır. Bazı anne babalar, bebeklerinin isminin güzel bir anlama sahip olmasını ve bu güzel anlamı bebeklerinde yaşatmak isterler. Bazıları ise sevdikleri bir büyüğün ya da dini, milli sebeplerle kıymet verilen bir kişinin ismini tercih ederler. Böylece o kişilere karşı duydukları saygıyı gösterir, bebeklerinin de onlar gibi olmasını ümit ederler. Ebeveynler bunların yanı sıra ismin kulağa hoş gelmesi, anadile ait olması ve kardeşlerin ismiyle uyumlu olması gibi onlarca farklı faktörü değerlendirerek bebekleri için bir isim seçimi yaparlar. Bir grup ebeveyn için ise en önemli faktör nadide keşfedilmemiş isimler bulmaktır. Anne babalar için eşsiz ve en kıymetli olan bebeklerine eşsiz bir isim koymak kadar güzel ne olabilir ki? Öyleyse sizler için hazırladığımız keşfedilmemiş isimler listesine göz atmaya ne dersiniz?

Keşfedilmemiş Kız İsimleri ve Anlamları

Aden: Cennet bahçesi

Cennet bahçesi Ağça: Temiz, pak, saf

Temiz, pak, saf Ajlan: Telaşlı, çabuk kimse

Telaşlı, çabuk kimse Akşın: Beyaz tenli kadın

Beyaz tenli kadın Aleda: Nazlı, kaprisli kişi

Nazlı, kaprisli kişi Alin: Nazik ve kibar. Fransızca kökenlidir

Nazik ve kibar. Fransızca kökenlidir Anka: Masallarda bahsi geçen efsanevi kuş

Masallarda bahsi geçen efsanevi kuş Bigem: Bilgili kimse, bilgin

Bilgili kimse, bilgin Buğu: Su buharının oluşturduğu görüntü

Su buharının oluşturduğu görüntü Caneda: İçtenlikle davranan kimse

İçtenlikle davranan kimse Canfeza: Müzikte bir makam

Müzikte bir makam Cevza: Astrolojide ikizler burcu

Astrolojide ikizler burcu Çise: İnce ince yağan yağmur

İnce ince yağan yağmur Devin: Çaba, gayret

Çaba, gayret Didar: Yüz, çehre, görme ve göz

Yüz, çehre, görme ve göz Dora: Zirve, en yüksekteki yer

Zirve, en yüksekteki yer Denha: Kızıl. Arabistan'da bir çöl ismi. Geniş ve susuz ova

Kızıl. Arabistan'da bir çöl ismi. Geniş ve susuz ova Erendiz: Osmanlıca'da Jüpiter

Osmanlıca'da Jüpiter Erma: Çok güzel ve çok cilveli

Çok güzel ve çok cilveli Ervah: Ruhlar, canlar

Ruhlar, canlar Eva: İngilizce'de Eve olarak karşımıza çıkan ve yaratılan ilk kadın, Havva

İngilizce'de Eve olarak karşımıza çıkan ve yaratılan ilk kadın, Havva Feyman: Ahlaki olgunluk

Ahlaki olgunluk Feza: Osmanlıca'da uzay, yıldızlar arasındaki geniş boşluk

Osmanlıca'da uzay, yıldızlar arasındaki geniş boşluk Gazal: Ceylan, iri gözlü kimse

Ceylan, iri gözlü kimse Güfte: Bir müzik eserinin sözleri

Bir müzik eserinin sözleri Hazan: Güz, sonbahar

Güz, sonbahar Hazer: Büyük su, deniz

Büyük su, deniz Iğıl: Suyun sessiz sakin akması

Suyun sessiz sakin akması Itır: Güzel, hoş koku

Güzel, hoş koku İdil: Kır ve çoban hayatını anlatan aşk şiiri. Saf ve içten olan aşk

Kır ve çoban hayatını anlatan aşk şiiri. Saf ve içten olan aşk İpar: Yüksek dağlarda yetişen dikenli bir bitkinin hoş kokulu çiçekleri

Yüksek dağlarda yetişen dikenli bir bitkinin hoş kokulu çiçekleri Jade: Yeşim taşı

Yeşim taşı Jefi: Deneyimli kimse

Deneyimli kimse Keyvan: Farsça'da Satürn gezegeni

Farsça'da Satürn gezegeni Katre: Bir damla, minik su zerresi

Bir damla, minik su zerresi Lalezar: Lale bahçesi

Lale bahçesi Mehveş: Ay yüzlü, güzel kişi

Ay yüzlü, güzel kişi Mısra: Şiirde dizelerin her biri

Şiirde dizelerin her biri Nağme: Ezgi

Ezgi Neveser: Türk müziğinde bir makam

Türk müziğinde bir makam Oba: Türkler için mesken, yurt, yaşam alanı

Türkler için mesken, yurt, yaşam alanı Omay: Gözde, sevilen

Gözde, sevilen Özde: Canda olan, esasta, gerçekte

Canda olan, esasta, gerçekte Özlen: Su kaynağı, derecik

Su kaynağı, derecik Parule: Şakacı, latifeci kişi

Şakacı, latifeci kişi Pera: Eski dilde Beyoğlu

Eski dilde Beyoğlu Peren: Farsça'da Ülker yıldızı

Farsça'da Ülker yıldızı Rena: Şirin, güzel, ala

Şirin, güzel, ala Rima: Dişi ceylan yavrusu

Dişi ceylan yavrusu Yade: Anı, hatıra

Anı, hatıra Yefa: Arapça'da yüksekteki yer

Arapça'da yüksekteki yer Zahir: Kuşkusuz olan, görünürde ve bariz olan

Kuşkusuz olan, görünürde ve bariz olan Zişan: Şanlı, başkaları tarafından bilinen

Keşfedilmemiş Erkek İsimleri ve Anlamları

Affan: Haramdan uzak duran iradeli kimse

Haramdan uzak duran iradeli kimse Alaf: Ateş, kıvılcım

Ateş, kıvılcım Asır: Yüzyıl

Yüzyıl Bager: Karla birlikte gelen çok şiddetli fırtına, rüzgar

Karla birlikte gelen çok şiddetli fırtına, rüzgar Barkın: Gezgin kişi

Gezgin kişi Cabir: Aziz, kuvvetli kişi, galip

Aziz, kuvvetli kişi, galip Canfer: Bilgili ve aydın fikirli kişi

Bilgili ve aydın fikirli kişi Çağ: Devir, vakit

Devir, vakit Çağa: Küçük kuş yavrusu ya da küçük çocuk

Küçük kuş yavrusu ya da küçük çocuk Deha: Hem kız hem de erkek çocukları için üstün zekaya sahip kişi

Hem kız hem de erkek çocukları için üstün zekaya sahip kişi Diyar: Memleket, ülke

Memleket, ülke Everest: Dünyanın en yüksek dağı

Dünyanın en yüksek dağı Ener: En yiğit, en cesur

En yiğit, en cesur Feza: Osmanlıca'da uzay, yıldızlar arasındaki geniş boşluk

Osmanlıca'da uzay, yıldızlar arasındaki geniş boşluk Gediz: Ege'de bir akarsu

Ege'de bir akarsu Gönen: Mutlu ol, sevin

Mutlu ol, sevin Haki: Yeşilin koyu bir tonu

Yeşilin koyu bir tonu İlkut: Kutlu memleket, kutlu diyar

Kutlu memleket, kutlu diyar İltan: Ülkenin ışığı

Ülkenin ışığı Jankat: Çerkezce'de keskin kılıç

Çerkezce'de keskin kılıç Jeyan: Kızgın, sinirden kükreyen

Kızgın, sinirden kükreyen Karan: Kahraman ve yiğit kimse, karanlık

Kahraman ve yiğit kimse, karanlık Keyhan: Farsça'da dünya, yeryüzü

Farsça'da dünya, yeryüzü Lami: Arapça'da parlayan, parlak

Arapça'da parlayan, parlak Laşa: Bir Gürcü kral

Bir Gürcü kral Mahru: Yüzü ay gibi parlak olan, ay yüzlü

Yüzü ay gibi parlak olan, ay yüzlü Muştu: Sevindirici haber, müjde

Sevindirici haber, müjde Nayman: Sekiz oymaktan oluşan bir Türk topluluğu

Sekiz oymaktan oluşan bir Türk topluluğu Noyan: Başkomutan, orduların komutanı

Başkomutan, orduların komutanı Omay: Seçkin, seçilmiş

Seçkin, seçilmiş Oskay: Neşeli, mutlu ve sevinçli

Neşeli, mutlu ve sevinçli Ögeday: Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın oğlu, akıllı ve bilgili kimse

Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın oğlu, akıllı ve bilgili kimse Öke: Dahi, çok zeki

Dahi, çok zeki Pamir: Orta Asya'da bulunan sıradağlar

Orta Asya'da bulunan sıradağlar Pasin: Eski bir Türk oymağı

Eski bir Türk oymağı Renan: Çok ses çıkaran, inleyen, çınlayan. İşaret olarak yere dikilen çubuk

Çok ses çıkaran, inleyen, çınlayan. İşaret olarak yere dikilen çubuk Rihem: Yağmur sonrası toprak kokusu

Yağmur sonrası toprak kokusu Sulh: Barış, huzur

Barış, huzur Süalp: Yiğit asker

Yiğit asker Süphan: Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan sönmüş bir volkan

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan sönmüş bir volkan Tağalp: Dağ gibi yiğit

Dağ gibi yiğit Talu: Seçilmiş, seçkin kişi

Seçilmiş, seçkin kişi Uğan: Yüce, yüksek

Yüce, yüksek Ural: Hazar Gölü'ne dökülen bir ırmak. Asya'da bir sıradağ

Hazar Gölü'ne dökülen bir ırmak. Asya'da bir sıradağ Ülke: Vatan, yurt, memleket

Vatan, yurt, memleket Ülmen: Denizci, deniz adamı

Denizci, deniz adamı Vefa: Sözünde durmak, sevgide bağlı olmak

Sözünde durmak, sevgide bağlı olmak Volga: Ak sular, beyaz nehir. İdil nehrinin diğer ismi

Ak sular, beyaz nehir. İdil nehrinin diğer ismi Yankı: Sesin bir yere çarparak geri dönmesiyle oluşan derinden gelen ses

Sesin bir yere çarparak geri dönmesiyle oluşan derinden gelen ses Zemheri: Kara kış, kışın en şiddetli zamanı. Ülkemizde yalnızca 3 kişi bu isme sahip.

Çocuğu İçin Benzersiz Bir İsim Arayanlara Tavsiyeler

Bu yazıda, bebekleriniz için kolay kolay kimsede duyamayacağınız isim seçeneklerini derledik. Bir de tamamen size özgü isim oluşturabileceğiniz bir yöntemden bahsedelim. İsim birleştirme yöntemini kullanarak bebeğiniz için iki ayrı isimden tek bir isim yaratabilirsiniz. Örneğin; eşinizin ismi Ali, sizin isminiz ise Rüya olsun. Her iki isimden alacağınız harf ve hecelerle "Liya" gibi bir isim oluşturabilirsiniz. Aynı yöntemi, şehir isimlerini birleştirerek de yapabilirsiniz. Eşinizle İstanbul'da evlendiniz ve bebeğiniz de İzmir'de doğdu diyelim. Bebeğinize "Miris, Miran" gibi size özgü gibi isimler koyabilirsiniz.