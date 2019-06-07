HABER

Keşfedilmeyen mağarada bayram tatili

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 14:26 | Son Güncelleme

Mardin’in Derik ilçesi Derinsu Mahallesinde bulunan keşfedilmeyi bekleyen mağara Ramazan Bayramında vatandaşların tatil gözdesi oldu.Derik ilçesine bağlı Derinsu Mahallesinde bulunan doğal mağara doğa severlerin gözdesi oldu.

Mardin’in Derik ilçesi Derinsu Mahallesinde bulunan keşfedilmeyi bekleyen mağara Ramazan Bayramında vatandaşların tatil gözdesi oldu.
Derik ilçesine bağlı Derinsu Mahallesinde bulunan doğal mağara doğa severlerin gözdesi oldu. Derikli vatandaşlar mağaranın turizme kazandırılmasını isterken bayram tatilinde aşırı sıcaklardan kaçarak doğal mağarada hem tatil yapıp hem serinlediklerini belirtti.
Antalaya’daki tarihi mağaralara meydan okuyan güzelliğe sahip bir mağara olduğunu belirten yöre sakinlerinden Mehmet Çeveli, Derik’ten geldiğini belirterek, “Bizim tatil yerimiz burası. Buranın derinliğini kimse bilmiyor. Çevre köylerden buraya geliyorlar. Piknik yapıp, oturup serinlemek için insanlar buraya geliyor. Antalya’daki mağaralardan kat kat güzel bir yer. Mardin’e 70 kilometre uzaklıkta. Yetkililerin burayı turizme kazandırmasını istiyoruz” dedi.
Mağaraya bayram tatilini değerlendirmek için gelen Fırat Erol, buranın çok güzel olduğunu söyledi. Erol, "Tatil için buradayız. Buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.
Derinliği doğal yapısı ve serinliği ile Mardinlilerin gözdesi olan Derinsu mağarası doğal yapısı ile görenleri büyülerken çevre yapısı ve serinliği ile Mardin’de yöre halkının gözdesi oldu.

Keşfedilmeyen mağarada bayram tatili

Keşfedilmeyen mağarada bayram tatili

Keşfedilmeyen mağarada bayram tatili

Keşfedilmeyen mağarada bayram tatili

Keşfedilmeyen mağarada bayram tatili

Keşfedilmeyen mağarada bayram tatili

Keşfedilmeyen mağarada bayram tatili

Keşfedilmeyen mağarada bayram tatili

Keşfedilmeyen mağarada bayram tatili

Keşfedilmeyen mağarada bayram tatili

Keşfedilmeyen mağarada bayram tatili

Keşfedilmeyen mağarada bayram tatili

Keşfedilmeyen mağarada bayram tatili

Keşfedilmeyen mağarada bayram tatili

Keşfedilmeyen mağarada bayram tatili
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den S-400 açıklaması!

ABD'den S-400 açıklaması!

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Demir el' ile her işin üstesinden geliyor

'Demir el' ile her işin üstesinden geliyor

Yüzyıllardır ayakta! Gören hayran kalıyor

Yüzyıllardır ayakta! Tarihe kafa tutuyor

Bartın'da faciadan dönüldü

Bartın'da faciadan dönüldü

Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu

Tatilcilerin dönüş çilesi başladı!

Binlercesi bir arada! İşte Konya'nın rengarenk çiçek bahçesi

Binlercesi bir arada! Duyan oraya koştu

İşte teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar

İşte teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.