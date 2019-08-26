Keşfedilmeyi bekleyen doğa harikası: Kapuz Kanyonu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde iki dağın arasında bulunan ve çok fazla kişinin bilmediği, gidenlerin ise "doğa harikası" olarak nitelendirdiği Kapuz Kanyonu'nun turizme kazandırılması hedefleniyor.

Şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Aşağıkaraman Mahallesi sınırlarında yer alan kanyon, el değmemiş doğal güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Yöre halkı dışında fazla kişinin varlığından haberdar olmadığı kanyon, özellikle hafta sonları az da olsa ziyaretçilerini ağırlıyor. Kanyonda piknik yapanlar serinlemek için kendilerini turkuaz renkli berrak suya bırakırken, bazı ziyaretçiler ise kanolarla gezmeyi tercih ediyor.

Kanyonu gezerek görevlilerden bilgi alan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yaptığı açıklamada, Kapuz Kanyonu'nun Antalya'nın keşfedilmemiş gizli cenneti olduğunu söyledi.

Kapuz'u turizme kazandırmak için çalışma yaptıklarını belirten Esen, "Kapuz Kanyonu işlenmeyi, korunmayı ve turizme kazandırılmayı bekliyor. Hemen yanı başımızdaki bu kanyonu hep beraber değerlendireceğiz. Benzerlerindeki hataları yapmadan, benzerlerinden daha verimli şekilde turizme kazandıracağız." diye konuştu.

Aşağıkaraman Mahallesi Muhtarı Mesut Pöze de daha önce Kapuz Kanyonu'nun turizme kazandırılması için bazı girişimlerde bulunduklarını ancak bunların sonuçsuz kaldığını vurguladı.

