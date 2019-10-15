HABER

Keşfettiği pire türlerine kızlarının adını verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 14:21 | Son Güncelleme

Tokat’ta Öğretim Görevlisi Adem Keskin, Dünya literatüründe daha önce yer almayan Palaeopsylla cinsine ait keşfettiği 2 pire türüne kızlarının adını verdi.Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde uzun yıllardır Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde pire türleri üzerine bilimsel çalışma yapan evli ve 2 çocuk babası Öğretim Görevlisi Adem Keskin, 2 farklı cinse ait 4 yeni tür ve 1 yeni alt tür keşfetti.

Tokat’ta Öğretim Görevlisi Adem Keskin, Dünya literatüründe daha önce yer almayan Palaeopsylla cinsine ait keşfettiği 2 pire türüne kızlarının adını verdi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde uzun yıllardır Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde pire türleri üzerine bilimsel çalışma yapan evli ve 2 çocuk babası Öğretim Görevlisi Adem Keskin, 2 farklı cinse ait 4 yeni tür ve 1 yeni alt tür keşfetti. Dünya genelinde yaklaşık 2 bin 700 pire türü bulunduğunu söyleyen Keskin, yaptıkları literatür çalışmasında 115 farklı pire türünün Türkiye’de varlığının tespit edilmiş olduğunu kaydetti. Bu çalışmanın üzerine daha önce Türkiye’de varlığı kayıt altına alınmamış 2 pire türü kaydettiklerini ifade eden Keskin, 2019 yılında yaptığımız incelemede 5 pire türü olduğunu tespit ederek detaylı çalışmalarını yaptıklarını belirterek, “Bu pire türlerinin tanımlamasını yaparak bilim dünyasına tanıttık. Bu çalışmalar uluslararası dergilerde kabul gördü ve yayınlandı. Ülkemiz faunasına katkı yaptık. Bu pire türlerinden ilkine ben büyük kızımın ismini Ayşenur’a atfen ’Palaeopsylla aysenurae’ olarak, diğer pire türüne ise küçük kızım Beyzanur’a atfen ’Ctenophthalmus beyzanurae’ adını verdim. Bulduğumuz yeni türlere ise bu alanda ünlü olan Prof. Dr. Jean-Claude Beaucournu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden Prof. Dr. Haluk Kefelioğlu ile son örneğimize ise Anadolu’ya atfen ’Ctenophthalmus teres anatolicus’ adını verdim. Yapacağımız yeni çalışmalarla biz ülkemizdeki pire varlığı sayısının artacağını düşünüyoruz. Ülkemiz bu alanda bakir, çalışma yapılmamış. Bu türlerin tespitinden sonra sağlık açısından ne gibi zararı var, patojen taşıyorlar mı? Hastalık bulaştırabilir mi? Ya da hastalıkların doğadaki döngüsü ile bunların bir ilişkisi var mı bunları araştırmayı hedefliyoruz” dedi.

İsim verme geleneği
Biyolojide isim vermenin bir gelenek olduğunun altını çizen Keskin, “Sistematik zoolojide çalışan hocalarımız kendi hocaları, anneleri, babalarının ya da çocuklarının eşlerinin isimlerini verirler. Aslında bunun çok da güzel bir mantığı var. Sonuçta hepimiz faniyiz, ölüp gideceğiz. Ama bu isimler bilimsel literatüre dünyada yaşam devam ettikçe kayıtlı olacak. Bu ismini verdiğimiz kişileri ölümsüzleştiriyoruz. Bu bir gelenektir” diye konuştu. Keskin, kızlarını adını pirelere verdiğini duyanların şaşırdığını ifade ederek, “Bir çok hocamız sevdiğimiz arkadaşımız aradı ‘bizim ismimizi ne zaman veriyorsunuz’ şeklinde. Böyle bize takıldılar, nazire yaptılar“ ifadelerini kullandı.

Keşfettiği pire türlerine kızlarının adını verdi

Keşfettiği pire türlerine kızlarının adını verdi

Keşfettiği pire türlerine kızlarının adını verdi

Keşfettiği pire türlerine kızlarının adını verdi

Keşfettiği pire türlerine kızlarının adını verdi

Keşfettiği pire türlerine kızlarının adını verdi

Keşfettiği pire türlerine kızlarının adını verdi

Keşfettiği pire türlerine kızlarının adını verdi

Keşfettiği pire türlerine kızlarının adını verdi

Keşfettiği pire türlerine kızlarının adını verdi

Keşfettiği pire türlerine kızlarının adını verdi

Keşfettiği pire türlerine kızlarının adını verdi

Keşfettiği pire türlerine kızlarının adını verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a şok sözler

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a şok sözler

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK ve MİT'in ortak operasyon: 2 PKK'lı terörist öldürüldü

TSK ve MİT'in ortak operasyon: 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Afyonkarahisar TEM Şube Müdürü Arif Alpaslan aracında ölü bulundu

TEM Şube Müdürü aracında ölü bulundu

Son dakika! MSB: Münbiç bölgesinden yapılan saldırıda 1 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber!

Silah ve kapı kolundaki parmak izleri Nadira Kadirova'ya ait çıktı!

Nadira Kadirova'nın ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Son dakika: Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Ceylanpınar'da gazetecilerin ve doktorların kaldığı otele havan düştü

Gazeteciler ve doktorların bulunduğu otele havan düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.