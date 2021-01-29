Kesi yeri fıtığı nedir? Kesi yeri fıtığının ameliyat dışında tedavisi var mıdır?

Kesi yeri fıtıklarının mutlaka yamalarla onarılması lazımdır. Burada kullanılan yamaların bütün kesi boyunu kaplaması gerekir. Kesi yeri fıtıkları, bazen birden fazla delik halinde olabilir. İleride fıtığa dönecek zayıflar olabilir. Dolayısıyla kesi yeri fıtıkları, göbek fıtıklarından farklı olarak bazı güçlükler gösterir.

Burada en önemli şey bütün kesinin boydan boya onarılmasıdır.

KESİ YERİ FITIĞI TEDAVİSİNİN ZORLUKLARI NELERDİR?

Diğer fıtıklar, anatomik olarak bir delikten ya da zayıf noktadan çıktığı için, çapı ve çeperi aşağı yukarı bellidir. Ancak ameliyat yeri fıtıkları, anatomik olarak diğerlerinden farklı ve sürprizlere açıktır.

Kesi yeri fıtıklarında dikilen yerden açıldığı için birden fazla fıtık deliği olabilir, fıtık delikleri çok hızla büyüyebilir. Dolayısıyla bunların onarımından önce, tomografi ile karın duvarının durumunu önceden kontrol etmek gerekir. Burada amaç kullanılacak yamanın büyüklüğünün tespit edilmesidir.

Ameliyatın açık ya da kapalı yöntemle yapılacağına göre farklı yamalar kullanılması gerekir. Kesi yeri fıtıklarında, yamanın mutlaka adelenin arkasına konması gerekir. Hiçbir zaman adelenin üzerine konmamalıdır.