Kesi yeri fıtığı nedir? Kesi yeri fıtığının ameliyat dışında tedavisi var mıdır?

Kesi yeri fıtıklarının mutlaka yamalarla onarılması lazımdır. Burada kullanılan yamaların bütün kesi boyunu kaplaması gerekir. Kesi yeri fıtıkları, bazen birden fazla delik halinde olabilir. İleride fıtığa dönecek zayıflar olabilir. Dolayısıyla kesi yeri fıtıkları, göbek fıtıklarından farklı olarak bazı güçlükler gösterir.
Burada en önemli şey bütün kesinin boydan boya onarılmasıdır.
Diğer fıtıklar, anatomik olarak bir delikten ya da zayıf noktadan çıktığı için, çapı ve çeperi aşağı yukarı bellidir. Ancak ameliyat yeri fıtıkları, anatomik olarak diğerlerinden farklı ve sürprizlere açıktır.
Kesi yeri fıtıklarında dikilen yerden açıldığı için birden fazla fıtık deliği olabilir, fıtık delikleri çok hızla büyüyebilir. Dolayısıyla bunların onarımından önce, tomografi ile karın duvarının durumunu önceden kontrol etmek gerekir. Burada amaç kullanılacak yamanın büyüklüğünün tespit edilmesidir.
Ameliyatın açık ya da kapalı yöntemle yapılacağına göre farklı yamalar kullanılması gerekir. Kesi yeri fıtıklarında, yamanın mutlaka adelenin arkasına konması gerekir. Hiçbir zaman adelenin üzerine konmamalıdır.
Kesi yeri fıtığı ameliyatı mutlaka yama ile yapılır. Dikişle yapılan onarımlar, kısa süre içerisinde hemen nükseder. Kullanılan yamalar, basit ve standart yamalar ya da iki yüzlü yamalardır. İki yüzlü yamalar, kapalı ameliyatlarda kullanılır.
Yama, kapalı ameliyatta rulo şeklinde deliklerin içerisine yuvarlanır. Deliğin olduğu yere asıp, titanyum vidalarla yerine vidalanır. Adelenin arkasına yerleştirip dikişle kapatılır.
Kesi yeri fıtıkları, ameliyat yeri fıtıkları olduğu için diğer anatomik fıtıklara göre bazı farklılıklar gösterebilir. Kesi yeri fıtıkları, çok kolay ve hızlı bir biçimde büyür. Aylar içerisinde çok büyük boyutlara gelir. Bozuk bir fermuar gibi, dikişler teker teker atar ve bir kaç ay içerisinde bütün karın açılabilir.
Bu büyük fıtıklar hastanın yürümesine mani olur. Sürekli öne doğru eğik durmasına sebebiyet verir. Bel ve sırt ağrısına yol açar. Hasta tedavi almazsa, kilo alır, bağırsakların düğümlenmesi meydana gelebilir.
Kesi yeri fıtıklarını görür görmez, doğru boyutta bir yamayla onarmak gerekir.
Kesi yeri fıtığının oluşması için, önceden hastanın ameliyat olmuş olması gerekir. Özellikle açık yöntemle yapılan ameliyatlardan sonra ortaya çıkar.
Eski ameliyat izinin üzerinde şişlik oluşmaya başlar. Ameliyattan yıllar sonra da meydana gelebilir. Bu şişlik zaman içerisinde büyümeye başlar. Kesi yeri fıtıklarının büyümesi diğer fıtıklara göre çok daha hızlıdır. Teşhisi son derece kolaydır, ameliyat izinin üzerindeki şişlik şeklinde ortaya çıkar.
Ameliyattan önce yapılacak tomografiyle o bölgenin incelenmesi gerekir.
Kesi yeri fıtıklarının tekrar etmesi, ameliyatı yapan hekim ve kullanılan malzemeyle alakalı bir durumdur. Kesi yeri fıtığı, aslında çok sık tekrar eder. Zaten dikişle onarılmış bir bölgenin açılması için, hastaya bağlı nedenler olabilir. Şeker, bağ dokusu hastalığı, protein azlığı gibi bir takım nedenler mevcut olabilir. Aynı zamanda birden fazla delik veya birden fazla zayıf nokta olabilir. Eğer doğru boyutta bir yama seçilmezse, kesi yeri fıtığı kolayca tekrar edebilir.
Kesi yeri fıtıklarında kullanılan yama eğer adelenin üstüne konursa, içeriden gelen basınçla kolayca açılır. Dolayısıyla adelenin arkasındaki bir katmana yerleştirilmesi gerekir.
Önceden tomografiyle karın duvarı incelenirse, açık veya kapalı yönteme karar verilip uygun yama seçilirse, bir daha tekrar etmeyecek şekilde son derece güvenli bir ameliyat yapma şansı vardır.
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