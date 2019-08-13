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Kesici aletle yaralanan köpek tedaviye alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 15:19 | Son Güncelleme

Sakarya'da kesici aletle yaralanmış halde bulunan köpek, tedavisi yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesi barınağına götürüldü - Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Nagihan Yaman: - "Yapılan bu muameleyle alakalı söylenecek kelime bulamıyorum. Allah ıslah etsin. Köpeğin buradaki bakımı devam edecek"

Sakarya'da, kesici aletle yaralanmış halde bulunan köpek tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi'nde kesici aletle vücuduna "it" yazılan yaralı köpeği gören vatandaşlar, hayvanı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürdü.

Köpek, burada veteriner tarafından bakımlarının yapılmasının ardından müşahedeye alındı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Nagihan Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arifiye ilçesinde yaralı halde bulunan köpeğin bir vatandaş tarafından barınağa getirildiğini söyledi.

Yaman, gece saatlerinde barınağa getirilen köpeğe hemen müdahale edildiğini aktararak, "Normalde sadece darp izleri olsaydı trafik kazası diyebilirdik fakat üzerinde jiletle kazınarak kelime yazılmış. Burada gece çalışan arkadaşımız ilk müdahalesini yapmış. Yaralarının tedavisi yapıldı, ağrı kesicileri verildi. Arka ayaklarında bir sıkıntı var. İnşallah tedavi süreci burada devam edecek." diye konuştu.

- "Ağrı ve sızıları var"

Bu gibi vakalarla dönem dönem karşılaştıklarını dile getiren Yaman, şöyle devam etti:

"Yapılan bu muameleyle alakalı söylenecek kelime bulamıyorum. Allah ıslah etsin. Köpeğin buradaki bakımı devam edecek. Arka ayaklarındaki kırık durumu röntgenle tespit edilecek. Belki operatif müdahale gerektirebilir. Şu anda çok vahim bir durumu yok. Ağrıları ve sızıları var tabii, ağrı kesicileri ve vitamin destekleriyle genel durumunu destekliyoruz. Şu anda keyfi yerinde. Umarım iyileşecek, sonrasında da sahiplendireceğiz. Emin ellerde."

Yaman, köpeğin bulunma ve tedavi sürecinde hayvan dernekleriyle koordineli hareket ettiklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Hayvan Barınağı sakarya yaralı köpek

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