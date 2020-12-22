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Keşif ertelendi, cezaevi yönetimi hakkında soruşturma açılıyor

22.12.2020 13:39 | Son Güncelleme:
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Keşif ertelendi, cezaevi yönetimi hakkında soruşturma açılıyor

Pınar Gültekin cinayetinin olay yeri keşfi için sanık Cemal Metin Avcı’nın tutuklu bulunduğu Afyonkarahisar özel güvenlikli cezaevinden getirilemediği açıklandı.

Pınar Gültekin cinayetinin olay yeri keşfi için sanık Cemal Metin Avcı’nın tutuklu bulunduğu Afyonkarahisar özel güvenlikli cezaevinden getirilemediği açıklandı. Mahkeme başkanı, keşfin yarına ertelendiğini, cezaevi yönetimi hakkında idari soruşturma başlattıklarını açıkladı.
Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk davada verilen ara karar sonrası Pınar Gültekin’in cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı’nın da katılımı ile cinayetin işlendiği Muğla’nın Menteşe ilçesi Karabağlar yaylasındaki bağ evinde 22 Aralık tarihinde sanığın da hazır bulanacağı keşif yaptırılması için ara karar verildi.
Bugün saat 13.30’da yapılacak keşif öncesi mahkeme başkanının taraf avukatlarını bir araya getirdi. Mahkeme başkanı, sanık Cemal Metin Avcı’nın tutuklu bulunduğu Afyonkarahisar yüksek güvenlikli cezaevinden getirilmediğini, keşfin yarına ertelendiğini, cezaevi yönetimi hakkında idari soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Keşif ertelendi, cezaevi yönetimi hakkında soruşturma açılıyor

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