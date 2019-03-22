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Keşif gezilerinin 5. ayağı Kastamonu'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 11:40 | Son Güncelleme

TÜRSAB'ın iç turizm pazarını hareketlendirmek, yeni destinasyonlar açılmasını sağlamak ve kültür turizmine katkıda bulunmak amacıyla başlatılan keşif gezileri kapsamında, 130 acente sahibi Kastamonu'ya geldi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), iç turizm pazarını hareketlendirmek, yeni destinasyonlar açılmasını sağlamak ve kültür turizmine katkıda bulunmak amacıyla başlatılan keşif gezilerinin 5. ayağı olan Karadeniz Turu, Kastamonu'dan devam etti.

Keşif gezileri kapsamında, Kastamonu'ya gelen 130 acente sahibi, Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi'nde bulunan şapka, bebek ve kıyafet müzesini gezdikten sonra kent hakkında bilgi aldı. Heyet üyeleri, Şehit Şerife Bacı heykelini ve Nasrullah Meydanı'nı ziyaret etti.

TÜRSAB Batı Karadeniz Bölge Başkanı Ercan Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı bölgelerden gelen acenteleri konuk ettiklerini söyledi.

Bölgedeki turizm potansiyelini profesyonellere tanıtmak istediklerini kaydeden Güler, "Bu işin profesyonelleri olan seyahat acentelerine bölgemizi tanıtmak için gezi düzenliyoruz. Seyahat acentelerinin bölgemizdeki turizm değerlerini tanıyıp misafirlerine isabetli yönlendirmeler yapmaları için bu organizasyonu yaptık." dedi.

Kastamonu'da 130 acente sahibinin bulunduğunu aktaran Güler, "Bodrum, Pamukkale ve Marmaris bölgesinden acenteler burada. Vedat Tek Kültür Merkezi gezisinin ardından şehirde panoramik bir tur yapacağız. Daha sonra Sinop'a gitmek üzere Kastamonu'dan ayrılacağız." diye konuştu.

İç turizmin canlanmasını istediklerini ifade eden Güler, "Bu gezilerden beklentimiz, seyahat acentelerinin bölge turizm potansiyelini tanıması sayesinde bölgeye yapacakları turları planlamaları. Bu şekilde bölgenin turizm anlamında gelişmesine katkı sağlamak. İç turizmin hareketlenmesi için bu gezileri yapıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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