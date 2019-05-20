Keşif hakimini, hakaret iddiasıyla HSK'ya şikayet etti

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın İbradı ilçesinde yapılması planlanan mermer ocağı projesine verilen 'ÇED Gerekli Değildir' raporunun iptali için açılan davanın keşfinde, hakim ile avukat arasında tartışma yaşandı. İbradı Belediyesi avukatı Münip Ermiş, keşif hakimini, kendisine 'Terbiyesiz', 'Edepsiz' diye hakaret ederek, üzerine yürüdüğü iddiasıyla Hakim ve Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayet etti.

Antalya'nın İbradı ilçesin Karamıklı Yaylası'nda yapımı planlanan mermer ocağına verilen 'ÇED Gerekli Değildir' raporunun iptali için Antalya 3. İdare Mahkemesi'ne dava açıldı. İbradı Belediyesi adına avukat Münip Ermiş tarafından Antalya Valiliği aleyhine açılan davada, 'ÇED Gerekli Değildir' kararının verildiğine ilişkin ilanın 4 Aralık 2018 tarihinde İbradı Kaymakamlığı'nın yazısıyla yapıldığı belirtilerek, hem yürütmeyi durdurma hem de iptali istendi.

Bu bölgede mermer ocağı için izin verilmesinin çevre açısından son derece sakıncalı olduğu belirtilen dava dilekçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Dünya Yaban Hayatını Koruma Vakfı (WWF) tarafından bölgenin çok önemli 9 alandan biri olarak belirlendiği kaydedildi. UNESCO Dünya Miras Listesi Türkiye Birimi tarafından yapılan 2 yıllık değerlendirmelerle hazırlanan 'Aday Doğal Alan' önerileri listesinde, bazı yıllarda ön plana çıktığı da belirtilen bölgenin, Milli Parklar ve bazı kurumlar tarafından hazırlanan biyoçeşitlilik raporlarına göre de özel korumalı alan kabul edildiği kaydedildi.

Bölgenin, doğal açıdan koruma alanı olduğu gibi dünyanın en rahat nefes alınabilir alanlarından birisi olarak da tescilli olduğu vurgulanan dilekçede, çok sayıda endemik bitki içerdiği, projenin yörede yapılan arıcılık, hayvancılık ve tarımsal faaliyetleri olumsuz etkileyeceği ve bölgede sedir, ardıç gibi birçok yaşlı ağaç türünün yer aldığına dikkat çekildi. Dağ keçileri, yılkı atlarının da doğal yaşam alanı olduğu belirtilen bölgenin, Toroslarda hayvancılık yapan nüfusun, göçerlerin, hayvanlarını otlattıkları alanları içerdiğine de işaret edildi.

KEŞFE 'TARTIŞMA' ERTELEMESİ

Antalya 3. İdare Mahkemesi, İbradı Karamık Yaylası'ndaki mermer ocağında keşif kararı aldı. 16 Mayıs tarihinde yapılması planlanan keşif, yolda hakim ve İbradı Belediyesi'nin avukatı Münip Ermiş arasında yaşanan tartışma nedeniyle ertelendi. Avukat Münip Ermiş tarafından, HSK'ya sunulmak üzere Antalya Cumhuriyet Savcılığı'na verilen şikayet dilekçesinde, şu ifadeler yer aldı:

"Mahkeme tarafından verilen ara karar uyarınca 16 Mayıs tarihinde saat 09.35 sıralarında keşif aracı ile hakkında şikayet olunan ve dosyaya hakim olarak atanan E.S.M., zabıt katibi Y.Ç. ve müdahil davalı avukatı L.K. olduğu halde hareket ettik. Keşif heyetinde yer alacak bilirkişilerin Aksu içerisinde alınacağı tarafımıza söylendi. Daha sonra Aksu çarşı içerisinde, heyette yer alacak dört kişiyi araca almak için indik. Önce hakim indi. Daha sonra avukat L.K. ile birlikte indim. Ve birlikte bilirkişilere 'hoş geldiniz' dediğimiz sırada, hakim E.S.M., biz avukatlara yönelik kaba bir şekilde 'Bilirkişilerle görüşeceğim. Lütfen uzaklaşın' diye hitap etti. Yaptığı kanunsuzluk, usulsüzlük ve kabalığa rağmen, avukatlar olarak herhangi bir cevap vermeden keşif aracına bindik. Birkaç dakika sonra bilirkişiler araca bindi ve hareket ettik. İbradı ilçesine geldiğimizde, diğer bilirkişi ve belediye görevlisini aracımıza aldık.

Tekrar yola çıktık ve yaklaşık 15 dakika sonra, keşif mevkiine yaklaştığımız sırada belediye görevlisi S.G., araç içerisinden bir çeşmeyi işaret ederek, 'Karamıklı suyu burada' dedi. Ben de 'Evet dava dilekçemizde bahsetmiştik' diye cevap verdim. Bunun üzerine hakim E.S.M., bana yönelik kaba ve hakaret eden bir biçimde 'Dava dosyası ile ilgili bilirkişilerle konuşmayın avukat bey' diye hitap etti. Hakimin son derece garip olan davranışına rağmen yine karşılık vermedim. Birkaç dakika sonra araçtan indik ve keşif alanına yürümeye başladık. Bu esnada ben yanımda bulunan hakime bir avukatın konuşmasına müdahale etmesinin doğru olmadığını ifade ettim. Hakim ise saldırgan bir tutum göstererek üzerime doğru yürüdü. Bana hitaben 'Ben müdahale ederim. Seni buradan uzaklaştırıyorum. Derhal burayı terk et' diyerek hakaret ve tehdide başladı. Ben de cevaben terk etmeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine keşfi ertelediğini ve 'terbiyesiz', 'edepsiz' diye hakaret ederek yine üzerime yürüdü. Ben de kendisini reddettiğimi, tutanağa da yaptığı hareketleri geçmesini söyledim. Bana 'Tabi ki ağzımdan çıkanı tutanağa geçeceğim, terbiyesiz, edepsiz' şeklinde hakaretlerine devam etti. Ben de herhangi bir karşılık vermeden araca bindim. Daha sonra kendisi de bindi ve kendi el yazısıyla tutanak tuttu. Akabinde keşif heyeti ile birlikte Antalya'ya geri döndük. Antalya'ya girişte tutanağı okumak ve suret almak istediğimi ifade ettim. Hakim E.S.M., kaba bir şekilde izin vermediğini ve UYAP sistemine yükleneceğini ifade etti. Sonuç olarak hakim E.S.M., bilirkişileri yönlendirmeye çalışmıştır. Avukata hakaret ve tehdit ederek, fiili saldırıya yönelmiş ve avukatın görevini yapmasına engel olmuştur. Ayrıca, kanunsuz bir şekilde keşfin yapılmasını engelleyerek, görevini kötüye kullanmıştır."

'SÖZLÜ VE TEHDİTVARİ SÖYLEM'

Şikayet dilekçesinde, hakim E.S.M'nin tuttuğu tutanağa da yer verildi. Hakim E.S.M.'nin düzenlediği tutanakta, avukat Münip Ermiş'in hakime yönelik agresif ve yüksek tonda bağırdığına dikkat çekilerek, "Avukattan keşfin icrasına müdahale etmemesi istendi. Adı geçen avukat sözlü ve tehditvari söylemine devam edince, keşif mahallinden uzaklaşması istendi. Ancak kendisi bunu kabul etmeyerek müdahalesini sürdürdü. Bu şartlar altında keşfin sağlıklı icrası mümkün olmadığından keşfin ertelenmesine, davacı vekilinin bu tavrı, söylemi nedeniyle gerekli idari işlemlerin başlatılmasına karar verildi" ifadeleri yer aldı.

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