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Kesik baş cinayetinde yeni gelişme! Sır perdesi kalktı

15.01.2025 18:33
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Zonguldak'ta kamuoyunda 'kesik baş cinayeti' olarak bilinen, emekli madenci Mustafa Keleş'in (70) başının baltayla kesilerek öldürülmesine ilişkin tutuksuz yargılanan 9 sanık, somut delil bulunamadığı gerekçesiyle beraat etti. Mahkeme heyeti, yeniden soruşturma yürütülüp gerçek failin bulunması için suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Kesik baş cinayetinde yeni gelişme! Sır perdesi kalktı

Çaycuma ilçesi Dursunlar köyünde, 21 Kasım 2021'de emekli madenci Mustafa Keleş'in ormanda başsız bedeni bulundu. Keleş'in baltayla kesilen başı da 1 gün sonra ormanda bir çukurda tespit edildi. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma, bazı şüpheliler ve yakınlarının parmak izleriyle DNA örneklerini alıp, Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Jandarma ekipleri ayrıca ormanda ve İbrahim Keleş'in evinin foseptiğinde cinayette kullanılan baltayı yer altı termal ve manyetik görüntüleme cihazıyla aradı ancak sonuç alamadı. Soruşturmada kapsamında geçen yıl mayıs ayında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Mustafa Keleş'in kardeşi İbrahim Keleş (65) ile 11 kişi serbest bırakıldı.

TUTUKLANDI!

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Soruşturma sürerken Sedat A. imzası taşıyan, 15 kadar isim barındıran ve 'Vahşice baltayla kestiğim Mustafa Keleş'i öldürdük' ifadeleri bulunan notlar bulundu. Bu notların soruşturma kapsamında hedef şaşırtmak için jandarma karakoluna bırakıldığı belirlendi. Notları yazdığı tespit edilen İbrahim Keleş tutuklandı.

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Cinayetle ilgili İbrahim Keleş, eşi F.K., köyde yaşayan Cihan T. (47), Ender T. (34), İlyas A. (54), Mevlüt T. (51), Sedat A. (42), Serkan T. (24) ve Soner T. (42) hakkında 'Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında İbrahim Keleş, sağlık sorunu ve dosyadaki delil durumu nedeniyle tahliye edildi. Dosya kapsamında tutuklu sanık kalmazken, adli kontrol tedbirleri de kaldırıldı. Yargılamanın ilerleyen aşamalarında, savcı 9 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya öldürülen Mustafa Keleş’in çocukları ve sanıklardan İlyas A. ve Mevlüt T. ile taraf avukatları katılırken, diğer 7 sanık gelmedi.

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‘BABAMIN KATİLİNİ BULMANIZI İSTİYORUM’

3 yıldır babasının katiliyle beraber yaşadıklarını söyleyen Metin Keleş, “Babamın katilini bulmanızı istiyorum. Babamın katili İbrahim Keleş'in ve azmettiren F.K.'nin cezalandırılmasını talep ederim” dedi. Mustafa Keleş’in diğer çocukları da katilin cezalandırılması istediklerini söyledi.

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Söz verilen 2 sanık ise olayla ilgilileri bulunmadığını ve beraatlarini talep ettiklerini ifade etti. Sanıkların avukatları da soruşturmanın düzgün yürütülmediğini öne sürerek somut delil bulunmadığı için müvekkillerinin beraatini istedi.

GERÇEK FAİLİN BULUNMASI İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Tüm sanıkların savunmalarının inkara yönelik olduğunu ifade eden mahkeme heyeti, sanıkların üzerine atılı suça dair ‘Şüpheden uzak somut bir delil’ bulunmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Mahkeme heyeti gerçek failin bulunması için kararın kesinleşmesinin ardından yeniden soruşturma yürütülmesi için suç duyurusunda bulunulacağını da belirtti.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Zonguldak Çaycuma
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