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Kesik baş cinayetine ağırlaştırılmış müebbet hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 14:55 | Son Güncelleme

MERSİN'in Silifke ilçesinde, bıçaklayarak öldürdüğü üvey annesi Durdu Taş'ın (45) başını poşete koyup bahçe kapısına asan Çağatay Taş (24), 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapise mahkum edildi.

Kesik baş cinayetine ağırlaştırılmış müebbet hapis

Erol OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Silifke ilçesinde, bıçaklayarak öldürdüğü üvey annesi Durdu Taş'ın (45) başını poşete koyup bahçe kapısına asan Çağatay Taş (24), 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapise mahkum edildi.
Olay, 5 Mayıs 2016'da ilçeye bağlı Say Mahallesi'nde meydana geldi. Şizofreni tedavisi gören ve o dönem 21 yaşında olan Çağatay Taş, kendisini evlatlık alan üvey annesi Durdu Taş'ı mutfak bıçağı ile öldürdü. Annesinin başını da bir poşete koyup evlerine 50 metre mesafedeki başka bir evin bahçe kapısına asan Çağatay Taş, yakalanıp tutuklandı ve katil zanlısı hakkında Silifke 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açıldı.
Önceki duruşmalarda akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürerek, "Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI-CIA ajanı olarak çalışıyorum" şeklinde ifadeler veren Taş, sağlık kurullarınca düzenlenen 'zanlının akıl sağlığı yerindedir' raporunun ardından bugün görülen karar duruşmasında, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Kesik baş cinayetine ağırlaştırılmış müebbet hapisKesik baş cinayetine ağırlaştırılmış müebbet hapisKesik baş cinayetine ağırlaştırılmış müebbet hapis

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