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Kesik kol cinayetinde veteriner hekim suçunu itiraf etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 21:53 | Son Güncelleme

Manisa’nın Soma ilçesinde 7 Şubat tarihinde kaybolan Özcan Eren’e ait olduğu düşünülen Sevişler Barajı’ndaki kesik uzuv parçalarının bulunması sonrasında gözaltına alınan veteriner hekimin cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Kesik kol cinayetinde veteriner hekim suçunu itiraf etti

Soma’da 7 Şubat tarihinden bu yana kayıp olan 22 yaşındaki Özcan Eren’in en son birlikte görüldüğü Veteriner Hekim M.T., şahsı öldürdüğünü itiraf etti. Soma Sevişler Baraj gölünde 14 Mart tarihinde vatandaşlarca kesik insan kolu bulunmuş, yapılan incelemeler sonrası kesin kolun 7 Şubat tarihinde kaybolan Özcan Eren’e ait olabileceğinin üzerinde durulmuştu. Sonrasında Manisa ve İzmir’den gelen su altı arama ve kurtarma ekipleri emniyet ve jandarma ekipleriyle koordinasyon içerisinde yaklaşık bir hafta süren çalışmalarda aynı insan bedenine ait olduğu düşünülen toplamda 8 parça buldu.

Aynı cesede ait olan iki parça da yaklaşık 42 kilometre uzaklıkta olan Kırkağaç sınırlarında yer alan Aydıncık Baraj gölünde bulundu. Ekipler parça parça edilerek farklı bölgelere atılan cesedin tüm parçalarını özverili çalışmalarıyla bularak Özcan Eren’in ailesinden de alınan DNA örnekleriyle eşleştirilmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Adli tıp kurumundan sonuçların gelmesi beklenirken, ilk ceset parçasının bulunmasıyla Özcan Eren’in birlikte son görüldüğü kişi olan Veteriner Hekim M.T. 14 Mart günü Manisa Emniyeti Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Gözaltındaki sorgusunda şahsı öldürmediğini söyleyen M. T. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Edinilen bilgiye göre, tutuklu olduğu cezaevinde yeniden ifade vermeyi kabul eden veteriner M.T. SEGBİS yöntemiyle savcılığa verdiği ifadesinde Özcan Eren’i öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

(İHA)

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Manisa Soma Özcan Eren cinayet

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