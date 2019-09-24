HABER

Kesik namlulu av tüfeğiyle sevgilisini öldüren sanığa müebbete itiraz

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 10:10 | Son Güncelleme

İZMİR’in Ödemiş ilçesinde, eski sevgilisi Şerife Uysal’ı (32), 'konuşma' bahanesiyle buluştuğu kafeteryada kesik namlulu av tüfeğiyle öldüren Süleyman Bayındır(31), ikinci kez yapılan yargılamada, yeniden müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kesik namlulu av tüfeğiyle sevgilisini öldüren sanığa müebbete itiraz

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Ödemiş ilçesinde, eski sevgilisi Şerife Uysal’ı (32), 'konuşma' bahanesiyle buluştuğu kafeteryada kesik namlulu av tüfeğiyle öldüren Süleyman Bayındır(31), ikinci kez yapılan yargılamada, yeniden müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İkinci yargılamada davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli, sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi gerektiğini savunarak, kararı temyiz edeceklerini söyledi.
Olay, 2013 yılında meydana geldi. Milli Eğitim Müdürlüğü’nde 6 yıldır hizmetli olarak çalışan Şerife Uysal, Isparta ve Manisa merkez ile Kula ve Salihli ilçelerinde görev yaptıktan sonra İzmir’in Ödemiş ilçesindeki bir okula tayin oldu. 3 evlilikten 5 çocuğu olan Uysal, umumi tuvalette çalışan hemşehrisi Süleyman Bayındır ile tanıştı. Bir süre sonra birlikte yaşamaya başlayan ikili arasında sorunlar başladı. Çift sık sık tartışırken, Şerife Uysal, Süleyman Bayındır’dan kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.
İddiaya göre işinden ayrılıp, Manisa’ya yerleşen Bayındır, olay günü Ödemiş’e gelerek, Uysal ile görüşmek istedi. Çift, Havuzlu Park’taki bir kafeteryada buluştu. Ancak çıkan tartışmada Bayındır, yanında getirdiği namlusu kesik av tüfeğini Uysal’a doğrulttu. Uysal, "Korkmuyorum senden, vur" diye bağırırken, Bayındır defalarca tetiğe dokundu ancak tüfek ateş almadı. Son defa tetiğe dokunduğunda ise tüfekten çıkan saçmalar, Uysal’ın başına isabet etti. Şerife Uysal, olay yerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Süleyman Bayındır ise Manisa Garı’nda gözaltına alındı. Manisa Emniyet Müdürlüğü’ndeki ilk sorgusunda Uysal’ı öldürmek değil korkutmak istediğini ileri süren Bayındır, tutuklandı.
YARGITAY KARARI BOZDU
‘Tasarlayarak öldürme’ suçundan Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada tutulu yargılanan Bayındır, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Temyiz edilen kararı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın davaya müdahil olmamasından dolayı usülden bozdu.
'KİM YANINDA AV TÜFEĞİYLE GEZER'
Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli, sanık hakkında ‘Tasarlayarak öldürme’ suçundan iddianame hazırlandığını ancak ‘Kasten öldürme’ suçundan ceza verildiğini söyledi. Melli, sanığın olayı tasarladığını, bunun delilinin de kafeteryaya tüfek ile gelmesi olduğunu ifade ederek, "Kim yanında av tüfeğiyle gezer" dedi. Avukat Melli, sanığa ağırlaştırılmış hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise, ilk kararını tekrar ederek Bayındır'ı yeniden ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Avukat Melli, kararı temyiz edeceklerini ifade etti.

FOTOĞRAF

Kesik namlulu av tüfeğiyle sevgilisini öldüren sanığa müebbete itirazKesik namlulu av tüfeğiyle sevgilisini öldüren sanığa müebbete itiraz

Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü
Kaçak hafriyat döken 2 kamyon sürücüsüne 72 bin lira cezaKaçak hafriyat döken 2 kamyon sürücüsüne 72 bin lira ceza
Amasya’da uyuşturucu operasyonu 3 tutuklamaAmasya’da uyuşturucu operasyonu 3 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Erdoğan BM Genel Kurulu'nda tarih vererek açıkladı!

Erdoğan BM Genel Kurulu'nda tarih vererek açıkladı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.