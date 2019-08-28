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Kesik parmaklarıyla su borusundan yaptığı neyi çalıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 13:50 | Son Güncelleme

Samsun’un Havza ilçesinde Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan Bayram Bat, su borusundan yaptığı ney ile huzurevi sakinlerine müzik ziyafeti veriyor.Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan 66 yaşındaki Bayram Bat, kendi imkanlarıyla su borusundan ney yaptı.

Kesik parmaklarıyla su borusundan yaptığı neyi çalıyor

Samsun’un Havza ilçesinde Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan Bayram Bat, su borusundan yaptığı ney ile huzurevi sakinlerine müzik ziyafeti veriyor.
Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan 66 yaşındaki Bayram Bat, kendi imkanlarıyla su borusundan ney yaptı. 10 yaşından beri müzikle uğraşan Bat‘ın tek istediği ise orijinal bir neyinin olması. Parmaklarının kesik olmasına rağmen ney ile huzurevi sakinlerine müzik ziyafeti veren Bat, yaşlılıktan dolayı nefesi yetmediği zaman ise saz çalıyor.

"Hayatımın her döneminde müzik vardı"
Küçüklükten beri müzik yaptığını belirten Bat, "Ortaokul bitince askere gittim. Askerde bandocu olarak görev yaptım. Orada saksafon çalıyordum. Müzik kulağım tam olarak askerde oluştu. Askerlik bittikten 2 sene sonra Samsun Büyükşehir Belediye Bando Takımı’na girdim. Orada ney çalmaya başladım. Hayatım boyunca müzisyen olarak farklı yerlerde görev aldım. Şu anda ise huzurevinde kalıyorum, ney alacak gücüm yok. Kesik borulardan ney yapmaya çalışıyorum. Elimde orijinal bir ney olmadığı için bazen nefesim yetmiyor. Durum böyle olunca sazımla arkadaşlarıma türküler söylüyorum" dedi.
Bayram Bat, bir neyi olursa dünyaların kendisinin olacağını söyledi.

Kesik parmaklarıyla su borusundan yaptığı neyi çalıyor

Kesik parmaklarıyla su borusundan yaptığı neyi çalıyor

Kesik parmaklarıyla su borusundan yaptığı neyi çalıyor

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