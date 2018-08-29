Kesilen ağacın altında kalan işçi öldü

Gürkan YILMAZ/ARAÇ (Kastamonu), (DHA) - KASTAMONU'da, kesilen ağacın üzerine düştüğü işçi Ahmet Usta (48) hayatını kaybetti.
Olay, bugün sabah saatlerinde Araç ilçesine bağlı Güzlük köyü ormanlık alanında meydana geldi. Ağaç kesiminde çalışan Ahmet Usta, üzerine devrilen ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Ahmet Usta’nın cesedi, Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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