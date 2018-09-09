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Kesilen ağacın altında kalan Zeynep, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2018 17:38 | Son Güncelleme

ORDU'nun Ünye ilçesinde kesilen ağacın altında kalan Zeynep Gümüş (22) yaşamını yitirdi.

Kesilen ağacın altında kalan Zeynep, öldü

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Ünye ilçesinde kesilen ağacın altında kalan Zeynep Gümüş (22) yaşamını yitirdi.
Olay, Ünye ilçesi Saraycık Mahallesi'nde dün meydana geldi. Akrabasının kestiği ağacın altında kalan Zeynep Gümüş, ağır yaralandı. Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gümüş, ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Zeynep, bugün yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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