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Kesilen ağacın altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 14:35 | Son Güncelleme

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde amcasının oğlu Kazım Bıçkın'ın kestiği ağacın altında kalan Mustafa Bıçkın (38), yaşamını yitirdi.  Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Evsin köyü yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi.

Kesilen ağacın altında kaldı

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK, (Karaman) (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde amcasının oğlu Kazım Bıçkın'ın kestiği ağacın altında kalan Mustafa Bıçkın (38), yaşamını yitirdi.
Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Evsin köyü yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Mustafa Bıçkın ve kuzeni Kazım Bıçkın, Orman Bölge Müdürlüğü'nün izni doğrultusunda ormanlık alanda ömrünü tamamlamış ağaçları motorlu testereyle kesme başladı. Kazım Bıçkın'ın kestiği ağaçlardan biri kuzeni Mustafa Bıçkın'ın üzerine devrildi. Ağacın altında kalan Bıçkın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Mustafa Bıçkın'ın cansız bedeni otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, Kazım Bıçkın da ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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Kesilen ağacın altında kaldı

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