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Kesilen ağacın altında kalıp, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 09:53 | Son Güncelleme

 KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, motorlu testereyle kesilmesi sonucu devrilen ağacın altında kalan Kenan Akbıyık (71) yaşamını yitirdi.  Olay, dün akşam, Yenice'nin Sarıot mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi.

Kesilen ağacın altında kalıp, öldü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, motorlu testereyle kesilmesi sonucu devrilen ağacın altında kalan Kenan Akbıyık (71) yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam, Yenice'nin Sarıot mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Yenice Orman İşletme Müdürlüğü sahasında çalışan Kenan Akbıyık'ın üzerine, motorlu testereyle kesilen ağaç devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Akbıyık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Evli ve 1 çocuk babası Kenan Akbıyık'ın cansız bedeni, Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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