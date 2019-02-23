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Kesilen ağacın çarptığı orman işçisi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 21:00 | Son Güncelleme

Kesilen ağacın çarptığı orman işçisi hayatını kaybetti

Düzce'de, kesim sırasında yıkılan ağacın çarpması sonucu bir orman işçisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yığılca ilçesi Hacıyeri köyü Üçgünlük mevkisine arkadaşlarıyla ağaç kesmeye giden orman işçisi Nevzat Kuzu'ya (45), kesim sırasında yıkılan ağaç çarptı.

Kuzu'nun yerde hareketsiz halde yattığını gören arkadaşları, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Kar yağışının etkisi ve olay mahallinin dik yamaçta olması nedeniyle sağlık ekipleri, traktörlerle bölgeye gidebildi.

Yapılan kontrollerde Kuzu'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

İşçinin cesedi, incelemelerin ardından traktörle ilçe merkezine, buradan da ambulansla otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Düzce Yığılca

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