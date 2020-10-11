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Kesilen domuzların ormana atılan iç organları iş makineleriyle toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 13:41 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde domuzlara ait iç organlar ve kellelerin ormanda bulunması olayının suçunu mezbaha çalışanı üstlendi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde domuzlara ait iç organlar ve kellelerin ormanda bulunması olayının suçunu mezbaha çalışanı üstlendi. Mezbaha çalışanının jandarmaya verdiği ifadede olayı itiraf ettiği öğrenildi.
İki gün önce Manavgat ilçesi Yeniköy Kepez mevkiindeki ormanlık alanda poşetler içerisinde bulunan domuzlara ait iç organlar, jandarma, orman, belediye ve tarım ilçe ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından olayı Ulualan mevkiinde M.K.’ya ait mezbaha çalışanı İ.İ. üstlendi. İ.İ.’nin jandarmaya verdiği ifadede domuz atıklarını kendisine mezbaha sahibinin döktürdüğünü ileri sürerek, "Ben domuzların kesildiği mezbahada çalışıyorum. Mezbaha sahibi bana kesilen domuzların kelle ve iç organlarından oluşan atıkları götürüp ormana dökmemi istedi. Bende traktörle götürüp Yeniköy Mahallesi’nde domuz çiftliği yakınlarında bir yere döktüm. Tüm suç bana aittir" dediği öğrenildi.
Yetkililerden yapılan açıklamada, basında çıkan haberlerin ardından Manavgat İlçe Jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü, Manavgat Belediyesi ve Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı, olayın faillerinin bulunarak suçlarını itiraf etmesinin ardından gerekli yasal işlemlerin yapıldığı ve ormanlık alana atılan domuz atıklarının belediye ekiplerince kaldırıldığı bildirildi.

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