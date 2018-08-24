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Kesilen et bir anda hareket etmeye başladı

İLGİNÇ HABERLER  | 24.08.2018 19:51 | Son Güncelleme

Endonezya'da kesilen bir et kendine kendine hareket etmeye başladı. Durumu fark eden bir kişi ise o anları amatör kameraya kaydetti.

Sosyal medyada yayılan ve Endonezya'da çekildiği bilgisi verilen görüntü görenleri hayrete düşürdü. Görüntüde kesilmiş bir et parçası kendi kendine hareket ediyor. Görüntüyü çeken bir kişi eti ters çevirip bir kez daha tahtanın üstüne koyuyor ve et hareket etmeye devam ediyor. Tüyler ürperten ilginç görüntü sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

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Endonezya Et kendi kendine hareket etti

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