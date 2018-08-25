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Kesilen kurbanların atıkları çevreye bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 19:24 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların sakatat ve derilerinin boş arazilere atılması, çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Kesilen kurbanların atıkları çevreye bırakıldı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların sakatat ve derilerinin boş arazilere atılması, çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu.
Turgutlu'da, Kurban Bayramı'nda kesilen büyükbaş ve küçükbaşların sakatatları ile derileri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Irlamaz Çayı yakınlarına bırakıldı. Çevrede kötü kokuya neden olan atıkların çay yakınına bırakılmasına tepki gösteren mahalle sakinleri, derilerin hayır kurumuna bağışlanmasıyla hem çevre kirliliğine engel olunabileceğini hem de toplum için yararlı davranışta bulunulabileceğini söyledi.

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Kesilen kurbanların atıkları çevreye bırakıldıKesilen kurbanların atıkları çevreye bırakıldıKesilen kurbanların atıkları çevreye bırakıldıKesilen kurbanların atıkları çevreye bırakıldı

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